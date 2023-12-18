醫院診所掛號費漲聲響起 薛瑞元：未見齊漲現象

6都多家醫療院所掛號費「漲」聲響起，衛福部長薛瑞元說，今年300多家醫療院所漲掛號費，由於6都醫院、診所總數超過萬家，調漲比例不多，未見齊漲現象，將密切觀察。

今年3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）從第5類法定傳染病改為第4類，民眾就醫爆量，使用醫療服務明顯變多，點值稀釋，1點不足1元，形同醫院診所的進帳打折，不少民眾發現今年部分醫療院所掛號費漲價，進而聯想到醫院診所進帳縮水，可能間接影響病患荷包。

薛瑞元今天晚間出席台灣社會福利總盟聯合感恩餐會，他在接受媒體聯訪時表示，醫療院所調漲掛號費不一定與健保點值縮水有關，因為從漲價醫療院所數目而言，並非大規模漲價，6都的西醫診所、牙醫診所、中醫診所就有幾萬家，其中只有300多家漲價，而且也不是同時漲價。

薛瑞元說，由於漲幅不一致，這次醫療院所掛號費調漲背後真正的原因，必須要進一步詳細了解、分析；若今年度這一波醫療院所掛號費漲價有違公平交易法，相信公平交易委員會將介入調查，但目前沒有跡象，衛福部會密切觀察，持續搜集資料。

被問到醫療院所掛號費漲價，影響民眾荷包，衛福部是否規劃明訂掛號費「天花板」，薛瑞元說，醫療院所到掛號費一直以來都是屬於行政費用，金額標準由各醫療院所提至各縣市衛生局備查。過去確實曾提出掛號費上限，但不具拘束力，僅有建議功能。

另外，近年屢傳因中藥調劑資格加嚴，導致傳統中藥行找不到接班人，逐漸式微、凋零，薛瑞元認為，中藥調劑仍然屬於藥品調劑，為了保障民眾用藥安全，原則上必須由具有藥師資格者進行；至於中藥系是否可以進行中藥調劑，需要與各界討論，由中醫藥師各代表研議才能定案。