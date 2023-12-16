快訊

傳大陸非洲豬瘟疫情嚴峻 防檢署：嚴守禁豬肉製品來台

阻賴清德南票北補 謝龍介：侯友宜台南拚在10個百分點內

台東都蘭診所深耕居家醫療服務 病患家屬身心得到依靠

聯合報／ 記者沈能元／台東即時報導
林先生說，罹患失智症的媽媽去年10月開始，加入都蘭診所居家醫療，他突然得到了依靠及救贖感。記者沈能元／攝影
林先生說，罹患失智症的媽媽去年10月開始，加入都蘭診所居家醫療，他突然得到了依靠及救贖感。記者沈能元／攝影

衛福部健保署2016年起推動「居家醫療照護整合計畫」，照顧不方便外出就醫的失能、慢性病長者，台東都蘭診所於2017年開幕，成為全台第一間以「在宅醫療」為主的診所，今天舉辦一年一度的「都蘭診所祭」，邀請病患、部落民眾一起參與同樂。

都蘭診所長余尚儒於2016年時，來到當時為「無醫村」的台東都蘭，並積極推動「在宅醫療」，如今已成為當地最知名的診所。

長期照顧罹患失智症麽媽媽的56歲林先生說，7年前哥哥病逝後，媽媽身心狀況出現憂鬱等問題，經診斷罹患失智症，從那時開始，就肩負照顧母親的責任，但去年開始，媽媽病情惡化，無法自行走路，也無法坐輪椅，如果要到台東市區醫院就醫，每次在醫院需等待3至4小時，卻只看診10分鐘，去年10月開始，經姊姊建議，加入都蘭診所居家醫療。

「加入居家醫療服務後，突然得到了依靠及救贖感。」林先生說，照顧媽媽時，過程十分辛苦，也一度閃到腰，且平時家住在台東卑南鄉，以前帶媽媽到台東市區醫院看病時，開車需要1.5個小時。但加入居家醫療後，由都蘭診所長余尚儒帶領2名護理師前來看診，並為媽媽配戴裝置，監控血壓、血氧、心率等，「覺得以前擔心的事（媽媽身體狀況），真的有人想到了」。

林先生指出，媽媽罹患失智症時，有一次病情惡化失去心跳，送醫急救插管，但那一次的經驗，讓媽媽感受痛苦，往後再也不願意插管，因此媽媽今年5月過世前，也遵從媽媽生前不願意插管的意願，讓媽媽享壽86歲安詳過世。都蘭診所長余尚儒真的是在做功德的人。

余尚儒說，2016年成立都蘭診所後，常聽到當地民眾常說，「這位醫師一定是在西部混不下去，才來都蘭開業」，但於2018年時，當時副總統陳建仁到診所視察後，才打開診所的知名度，就醫人次從108年2月537人次，增加至109年2月800人次，110年2月859人次，今年11月已達1300多人次。

「都蘭診所祭」每年舉辦一次，可說是都蘭診所的周年慶，今年邁入第七年採園遊會模式，讓當地民眾、病患感受歡樂氛圍下，藉此認識診所提供的各項照護服務，如在宅醫療及長照服務2.0等。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

「都蘭診所祭」每年舉辦一次，今年邁入第七年採園遊會模式，讓當地民眾、病患感受歡樂氛圍。記者沈能元／攝影
「都蘭診所祭」每年舉辦一次，今年邁入第七年採園遊會模式，讓當地民眾、病患感受歡樂氛圍。記者沈能元／攝影
「都蘭診所祭」每年舉辦一次，今年邁入第七年採園遊會模式，讓當地民眾、病患感受歡樂氛圍。記者沈能元／攝影
「都蘭診所祭」每年舉辦一次，今年邁入第七年採園遊會模式，讓當地民眾、病患感受歡樂氛圍。記者沈能元／攝影

失智症 台東 醫師

延伸閱讀

健保署明年第2季試辦在宅急性照護 3大感染對象優先

台東「三長」菜市場拜票 饒慶鈴狂拉黃建賓搶攻婆媽票

「失智小測驗」快速評估你的大腦健康 幫助延緩認知退化、預防失智症

跨海自述　英國醫師與失智共存14年

相關新聞

冷氣團南下愈晚愈冷！氣象署估今夜低溫、南部急墜1字頭

冷空氣南下中，愈晚愈冷。「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專表示，北部已明顯轉涼冷，南北溫差大；中部、東半部逐漸降溫中，南...

傳大陸非洲豬瘟疫情嚴峻 防檢署：嚴守禁豬肉製品來台

根據陸媒報導，大陸北方疑似爆發非洲豬瘟疫情，北方多個省份的疫情嚴峻。農業部防檢署表示，並沒有獲得來自中國大陸的相關訊息，...

菲東海面熱帶性低氣壓最新路徑曝 有發展成颱風趨勢

根據中央氣象署網站，目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓（T.D.），中心位置在菲律賓東方海面，以每小時19公里速度，向西進...

快檢查！他取消Apple Music免費試用…電信業者默默收9個月費用 客服回應超傻眼

訂閱APP可要仔細看清楚收費方式和帳單了。一名網友日前使用台灣大哥大推的免費試用6個月的Apple Music，並在試用期前「取消訂閱」，但結束後仍持續被收月租費150元，經查才發現是電信業者默默在收續訂費用，驚訝「我的每月150到底給誰了」，台哥大客服之後的回應更讓他傻眼不已，引起熱議。

新冠變異株JN.1 羅一鈞：10月檢出首例為日本境外移入

新冠肺炎變異株JN.1近期在多國出現，全球至少有40個國家和地區監測到JN.1變異株，更不排除成為大陸優勢流行株。疾管署...

真跡重現...免費看千年瑰寶 敦煌石窟文物佛陀紀念館展出4個月

兩岸攜手籌辦13年的「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」，今天在佛光山佛陀紀念館開幕，重現已封窟的敦煌莫高窟百餘件真跡或臨摹珍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。