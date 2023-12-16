台東都蘭診所深耕居家醫療服務 病患家屬身心得到依靠

衛福部健保署2016年起推動「居家醫療照護整合計畫」，照顧不方便外出就醫的失能、慢性病長者，台東都蘭診所於2017年開幕，成為全台第一間以「在宅醫療」為主的診所，今天舉辦一年一度的「都蘭診所祭」，邀請病患、部落民眾一起參與同樂。

都蘭診所長余尚儒於2016年時，來到當時為「無醫村」的台東都蘭，並積極推動「在宅醫療」，如今已成為當地最知名的診所。

長期照顧罹患失智症麽媽媽的56歲林先生說，7年前哥哥病逝後，媽媽身心狀況出現憂鬱等問題，經診斷罹患失智症，從那時開始，就肩負照顧母親的責任，但去年開始，媽媽病情惡化，無法自行走路，也無法坐輪椅，如果要到台東市區醫院就醫，每次在醫院需等待3至4小時，卻只看診10分鐘，去年10月開始，經姊姊建議，加入都蘭診所居家醫療。

「加入居家醫療服務後，突然得到了依靠及救贖感。」林先生說，照顧媽媽時，過程十分辛苦，也一度閃到腰，且平時家住在台東卑南鄉，以前帶媽媽到台東市區醫院看病時，開車需要1.5個小時。但加入居家醫療後，由都蘭診所長余尚儒帶領2名護理師前來看診，並為媽媽配戴裝置，監控血壓、血氧、心率等，「覺得以前擔心的事（媽媽身體狀況），真的有人想到了」。

林先生指出，媽媽罹患失智症時，有一次病情惡化失去心跳，送醫急救插管，但那一次的經驗，讓媽媽感受痛苦，往後再也不願意插管，因此媽媽今年5月過世前，也遵從媽媽生前不願意插管的意願，讓媽媽享壽86歲安詳過世。都蘭診所長余尚儒真的是在做功德的人。

余尚儒說，2016年成立都蘭診所後，常聽到當地民眾常說，「這位醫師一定是在西部混不下去，才來都蘭開業」，但於2018年時，當時副總統陳建仁到診所視察後，才打開診所的知名度，就醫人次從108年2月537人次，增加至109年2月800人次，110年2月859人次，今年11月已達1300多人次。

「都蘭診所祭」每年舉辦一次，可說是都蘭診所的周年慶，今年邁入第七年採園遊會模式，讓當地民眾、病患感受歡樂氛圍下，藉此認識診所提供的各項照護服務，如在宅醫療及長照服務2.0等。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線