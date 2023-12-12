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台鐵瞄準「高鐵很擠」商機 3年內汰換票閘門、資訊系統

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵示意圖。圖／本報資料照片
台鐵示意圖。圖／本報資料照片

疫後高鐵旅運復甦，自由座擁擠甚至外溢，新車還沒報到，突顯運能吃緊問題，影響素來標榜高品質服務，外界戲稱「高鐵台鐵化」。台鐵局明年元旦改制台鐵公司，除持續經營東部幹線主場，也瞄準「高鐵很擠」商機，於西部支援中短途路網，有競亦有合，另預計3年內更新台鐵車站全數票閘門、旅客資訊服務系統。

台鐵局表示，台鐵與高鐵市場區隔明顯，前者優勢在東部幹線，後者優勢在西部走廊。不過，高鐵新車尚未報到，當前日漸成長旅運人次跟不上運能，台鐵會在西部接駁，包括辦理高鐵彰化站接駁計畫，強化雙鐵轉乘擴大服務等。

台鐵局表示，公司成立後，將更明確定位運輸市場定位，強化東西部幹線中長程城際運輸（台北-台東、台北-高雄），以及跨線運輸（台中-花蓮、台南-台東），以及加強西部幹線區域通勤運輸。

台鐵公司成立如何讓旅客有感，減少誤點頻傳，強化運輸市場競爭力，也是關鍵。台鐵局說，車輛故障是當前誤點最大因素，有信心在積極投入新車汰舊換新後，準點率會提高。另外，預計3年內，更新台鐵車站全數票閘門、旅客資訊服務系統。

至於長年虧損，如何開闢財源，紮根永續經營，台鐵局指出，短期債務1700億元，已由交通部設立償債基金承接，日後公司成立後，少了過去綁手綁腳的制度束縛，處分資產方式更富彈性，包括聯合開發、設定地上權，都會是開源武器，估2025年就不會有短期負債、2028年轉虧為盈。

對於公司化後員工管理，台鐵局坦言，運輸事業事關安全，再也容不得漫不經心，10月起首祭記點汰除制，包括冒進號誌（闖紅燈）、過站不停、列車邊撞或機撞、停車位置不當、漏乘脫班等19項行為，分別記1至3點不等；若累積滿7點，終生不得再駕駛列車。另外，公司治理也不能只有淘汰機制，另將建立賞罰分明文化，讓努力的員工也能獲一定回饋。

台鐵 高鐵

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