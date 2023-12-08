全台8條食米教育遊程 台中車籠埔國小學童搶先體驗

農業部農糧署推廣食米教育遊程，全台規畫北、中、南、花東共8條路線，其中苗栗縣山水米公司的「山水米-玩米主義」被選為中北區代表；農糧署今天下午在山水米玩米主義舉辦示範遊程，現場以「遊米真好，就醬玩！」記者會，行銷全台食農教育遊程。

農糧署署長胡忠一致詞時表示，農糧署結合國內優質稻米產區的地區農會、米糧業者，特別規畫食米教育體驗遊程，希望讓國人能真正了解食農教育。

為展現遊程精采多元，今天下午也邀請食米學園計畫評鑑績優的台中市太平區車籠埔國小六年級24位學童，到場體驗「堆草垺」農村活動，傳達以食米教育，寓教於樂的多元有趣。