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全台8條食米教育遊程 台中車籠埔國小學童搶先體驗

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今天下午農糧署長胡忠一（左三）出席記者會，與山水米董事長李東朝（左四）、總經理葉淑蕙（左二）夫妻等人共同行銷食米教育遊程。圖／山水米公司提供
今天下午農糧署長胡忠一（左三）出席記者會，與山水米董事長李東朝（左四）、總經理葉淑蕙（左二）夫妻等人共同行銷食米教育遊程。圖／山水米公司提供

農業部農糧署推廣食米教育遊程，全台規畫北、中、南、花東共8條路線，其中苗栗縣山水米公司的「山水米-玩米主義」被選為中北區代表；農糧署今天下午在山水米玩米主義舉辦示範遊程，現場以「遊米真好，就醬玩！」記者會，行銷全台食農教育遊程。

農糧署署長胡忠一致詞時表示，農糧署結合國內優質稻米產區的地區農會、米糧業者，特別規畫食米教育體驗遊程，希望讓國人能真正了解食農教育。

為展現遊程精采多元，今天下午也邀請食米學園計畫評鑑績優的台中市太平區車籠埔國小六年級24位學童，到場體驗「堆草垺」農村活動，傳達以食米教育，寓教於樂的多元有趣。

山水米公司在有機稻場推動玩米主義，已有20多年專業的經驗，農糧署長胡忠一與現場師生一起向老農請教，學習堆草垺，山水米也在稻田間舉辦「稻香下午茶」，共同搶先體驗食米教育遊程。

台中市車籠埔國小學童，下午也受邀到場體驗「堆草垺」的農村活動。圖／山水米公司提供
台中市車籠埔國小學童，下午也受邀到場體驗「堆草垺」的農村活動。圖／山水米公司提供

農糧署 食農教育 胡忠一

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