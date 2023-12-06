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南投吃河豚中毒致死案釀1死 「兇手」品種出爐

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
月尾兔頭魨內臟、皮膚及肌肉皆含河豚毒素，毒性極強。圖／食藥署提供
月尾兔頭魨內臟、皮膚及肌肉皆含河豚毒素，毒性極強。圖／食藥署提供

破案了！南投縣日前發生民眾食用河豚中毒死亡，衛福部食藥署今天公布，該次事件3件檢體皆屬有毒的「月尾兔頭魨」，其中河豚生魚片檢體檢出河豚毒素（TTX）高達134.30mg/kg，「河豚魚肉湯（含魚肉）」檢體的熟肉與湯，分別檢出TTX33.48 mg/kg與31.86 mg/kg，「河豚內臟及皮」檢體也檢出河豚毒素，不過因為基質複雜，尚難精確定量，換算下來約試吃2片、10克生魚片就達致死劑量。

食藥署副署長林金富說，國家實驗室接獲南投縣政府衛生局送驗3件檢體後，立即進行DNA物種鑑別與河豚毒素（TXX）分析。DNA物種鑑別結果發現，該3件檢體皆屬「月尾兔頭魨Lagocephalus lunaris」。

食藥署研究檢驗組長王德原指出，河豚毒素檢驗結果則顯示，「河豚生魚片」檢體檢出TTX高達134.30 mg/kg，「河豚魚肉湯(含魚肉)」檢體之熟肉與湯，分別檢出TTX 33.48 mg/kg與31.86 mg/kg，「河豚內臟及皮」檢體亦確認檢出河豚毒素，不過因基質複雜，尚難精確定量。

國立台灣海洋大學食品科學系副教授陳泰源則說，月尾兔頭魨又稱作月腹刺魨、栗色河魨、毒鯖河魨等，屬四齒魨科，主要分布於印度至西太平洋區，台灣四周海域均能見其蹤跡，體長可達50公分，其背面及腹面均佈滿小棘，尾鰭後緣呈新月形，內臟、皮膚及肌肉皆含河豚毒素，毒性極強。

家住南投縣仁愛鄉的44歲洪姓民眾，日前自行烹煮河豚並與8名親友分食，不過8人後來陸續出現嘴巴、手腳麻痺無力等症狀，洪男則被發現倒地失去意識，警消到場確認已死亡，已報請檢警相驗。林金富表示，近10年內食用河豚中毒累積4起，分別為103年1起、109年2起、今年1起，共17人就醫，其中1人死亡，提醒民眾避免捕捉或購買來路不明的河豚，也不得將有毒的河豚當作贈品送人，違者依法可罰新台幣6萬元至2億元。

本次「河豚生魚片」檢體檢出TTX高達134.30 mg/kg。圖／食藥署提供
本次「河豚生魚片」檢體檢出TTX高達134.30 mg/kg。圖／食藥署提供

河豚 食藥署 生魚片 中毒

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