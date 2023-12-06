南投吃河豚中毒致死案釀1死 「兇手」品種出爐

破案了！南投縣日前發生民眾食用河豚後中毒死亡，衛福部食藥署今天公布，該次事件3件檢體皆屬有毒的「月尾兔頭魨」，其中河豚生魚片檢體檢出河豚毒素（TTX）高達134.30mg/kg，「河豚魚肉湯（含魚肉）」檢體的熟肉與湯，分別檢出TTX33.48 mg/kg與31.86 mg/kg，「河豚內臟及皮」檢體也檢出河豚毒素，不過因為基質複雜，尚難精確定量，換算下來約試吃2片、10克生魚片就達致死劑量。

食藥署副署長林金富說，國家實驗室接獲南投縣政府衛生局送驗3件檢體後，立即進行DNA物種鑑別與河豚毒素（TXX）分析。DNA物種鑑別結果發現，該3件檢體皆屬「月尾兔頭魨Lagocephalus lunaris」。

食藥署研究檢驗組長王德原指出，河豚毒素檢驗結果則顯示，「河豚生魚片」檢體檢出TTX高達134.30 mg/kg，「河豚魚肉湯(含魚肉)」檢體之熟肉與湯，分別檢出TTX 33.48 mg/kg與31.86 mg/kg，「河豚內臟及皮」檢體亦確認檢出河豚毒素，不過因基質複雜，尚難精確定量。

國立台灣海洋大學食品科學系副教授陳泰源則說，月尾兔頭魨又稱作月腹刺魨、栗色河魨、毒鯖河魨等，屬四齒魨科，主要分布於印度至西太平洋區，台灣四周海域均能見其蹤跡，體長可達50公分，其背面及腹面均佈滿小棘，尾鰭後緣呈新月形，內臟、皮膚及肌肉皆含河豚毒素，毒性極強。