人工生殖修法立委有共識 盼單身女性、女同志優先通過

人工生殖法修法近來不斷受到各界討論，立法院社會福利及衛生環境委員會今針對「人工生殖法」修法進行討論。衛福部長薛瑞元表示，單身女性、同志女性使用人工生殖是目前「爭議最小」的部分，但相關配套仍複雜，至少須經由一次公聽會討論，同時各黨立委也都認為應優先處理不涉及代理孕母的部分法條。

薛瑞元今出席立院社福衛環委員會表示，衛福部擬具的人工生殖法版本，將會涵蓋單身女性、女同志、男同志、不孕症夫婦等所有族群，不會在衛福部版本就預定要分階段通過，但並不代表衛福部立場，主要依照立法院委員們的共識，若委員們要優先通過單身女性、女同志族群等不涉及代理孕母的部分，衛福部也給予尊重。

國民黨立委林為洲質詢，薛瑞元本身也是婦產科醫師，怎麼看待人工生殖法？薛瑞元則說，「我自己很自制，目前職位身分不適合表達既定立場，我不會用我個人的觀點去取代社會的共識。」

民進黨立委洪申翰則說，目前討論人工生殖法相對困難，因為缺乏衛福部、行政院版本，該法涉及倫理問題，配套相當複雜，沒有政院版本基本上無法聚焦討論。

洪申翰說，單身女性目前被排除在「人工生殖法」外，未來不想被傳統婚姻價值束縛的育齡女性，未來只會更多，且恐非線性成長。別讓台灣單身女性、女同志配偶，冒著極大的醫療風險，花費數百萬到海外不熟悉的醫療機構，可能遭詐騙甚至限制人身自由。

立委王婉諭表示，人工代孕法修法應針對有共識的部分先處理，國健署應針對3年13次的討論會議說明，每次會議討論了哪些議題，又凝聚了那些共識。

立委高嘉瑜則說，現行人工生殖法限定異性配偶使用人工生殖，應放寬同性配偶、單身女性納入，凍卵規範也跟不上現代人的需求，讓台灣民眾需要生育反而要到其他國家尋求幫忙，是在歧視單身女性、女同志，而根據彩虹同志大平台調查，超過4成同志家庭有求子需求，卻因為台灣的人工生殖法跟不上時代而無法生養。

薛瑞元說，衛福部版法案「不會切兩階段」，擔心若設定兩階段有特定立場的疑慮，若立院認為沒有爭議的部分要先商議，委員們凝聚共識後，衛福部都尊重及配合。