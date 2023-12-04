衛福部明年設「監管雲」監控 托嬰團體：恐爆離職潮

為了加強防範托嬰中心不當對待，衛福部規畫在明年廣設「監管雲」保存影像30天，引發部分教保人員反彈。國民黨立委林思銘接獲陳情，托嬰從業人士表達強烈不滿，此舉將嚴重影響到托育人員留任意願，呼籲政府應該要重視結構性問題，友善從業環境才是治本之道。

中華孕嬰童教保聯合總會等托嬰團體指出，目前政府是針對少數極端個案，想出治標不治本的方式來應付社會的輿論壓力，但是他們長期被汙名化對待，已造成基層士氣低落，加上新政策將嚴重侵害從業人員的隱私權，恐造成大量離職潮。

新竹地區托嬰團體表示，實際上真正托育機構不當管教事件依照數據統計來看，占比非常低，反而家庭保姆出現不當管教的比例比較高，政府卻無相關的管制措施，反觀托育機構都是有被政府嚴格要求與管制，保障幼童權益的措施。

托嬰團體代表說，根據國外的研究指出，教室中裝設路引監視設備，不僅侵犯隱私權，干擾教學工作，長期更會導致從業人員身心不適，且研究也指出，裝設監視錄影設備，根本對於不當管教無正面助益。

林思銘表示，以執業律師與司法委員會召集委員的立場，他認為個人工作隱私權保護是非常重要的，也是憲法基本權益的保障，他也能同理家長對於幼童權益保障的重視態度，但是衛福部這樣的政策顯然沒有充分考慮從業人員與幼童的隱私權。

林思銘說，他也有接收到部分家長反映，反對政府用這種強加的方式去侵害他孩子的隱私權。對此，他呼籲爭議政策，應該要有更充足的立法討論空間，並且未來應該要交付憲法法庭審議，這樣的立法與政策執行是否存在違憲的疑慮。