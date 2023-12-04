今全台各地降雨 周三再一波水氣 這時間探12度低溫

鋒面及華南雲雨區東移影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，鋒面在台灣附近發展並逐漸通過中，有大片的降雨雲系正影響北部地區，並且逐漸往中部地區延伸。

他說，預估中部以北、東半部地區陸續都會轉為陣雨天氣，南部地區也可能有局部短暫陣雨發生，雨中行車務必多加小心。今天白天期間各地都持續有降雨機會，入夜以後隨著鋒面離開，水氣才有較明顯的減少趨勢。

歐宗學表示，明天鋒面遠離，轉受東北季風影響，水氣陸續減少，只剩北部、東半部地區，中南部山區有些局部或是零星的短暫雨，但入夜以後又會有些變化出現。

歐宗學表示，明晚間到周三上半天東北季風有短暫減弱的趨勢，同時環境水氣再次增多，北東部地區，中南部山區又會轉有雨或短暫雨天氣，而且不排除中南部平地可能也會有降雨機會。

周三下半天東北季風再度逐漸增強，晚起水氣明顯減少，歐宗學說，到周四早上各地都會逐漸轉為多雲到晴天氣，並持續一整天，只有東部地區有零星短暫雨機會。

歐宗學表示，周五東北季風減弱，水氣持續偏少，各地普遍維持晴到多雲天氣。好一點的話相似的穩定天氣有機會持續到周末期間，但時間稍微比較久一點，仍有較多的變數，未來幾天還要持續追蹤觀察。

歐宗學說，近期沒有明顯的冷空氣南下，今明天氣溫大致持平。周三下半天這波東北季風有些冷空氣跟著南下，雖然強度有限，但由於環境大幅轉乾，有利夜間的輻射冷卻降溫。

他表示，周三晚起到周五清晨的早晚期間要注意可能有比較明顯的低溫，預估中北部的空曠郊區、花東縱谷地區都可能有12-14度的低溫出現，但白天期間又有明顯的陽光加熱，高溫可達23-25度，各地的日夜溫差會擴大許多。

此外，要注意空氣品質，歐宗學表示，明天東北季風短暫增強時，就可能有些境外汙染物跟著移入影響，周三仍持續影響以外，濃度有進一步提高趨勢，各地空品在未來幾天可能會逐漸轉差，惡化的程度還要觀察上游地區的濃度以及台灣這邊的天氣狀況而定，不過還是要提醒敏感族群留意這幾天的空品變化狀況。