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今起至周三全台易雨北部防大雨 「這兩天」最冷探15度低溫

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
周三前各地易雨，中部以北、東半部地區降雨明顯，其中北台灣留意較大雨勢。本報資料照片
周三前各地易雨，中部以北、東半部地區降雨明顯，其中北台灣留意較大雨勢。本報資料照片

今天東北季風減弱，但明天起鋒面形成，加上華南雲雨區東移，中央氣象署預報員葉致均表示，周三前各地易雨，中部以北、東半部地區降雨明顯，其中北台灣留意較大雨勢。周四起，環境轉乾，天氣回穩。本周最低溫，預估落在周四至周五清晨，中部以北、東北部地區15至17度、其他地區18至19度。

葉致均說，今天東北季風雖稍減，不過北部、東半部地區雲量仍偏多，溫度回溫不明顯，桃園以北、東北部地區全天17至20度，感受偏涼；新竹以南、花東地區低溫16至20度；竹苗、中部地區高溫23至25度；南部、台東有機會達26至28度。

他說，今天北部、東半部地區有局部降雨出現，特別是北海岸、宜蘭地區降雨明顯，其他山區有零星降雨，中部亦也有零星飄雨狀況出現，外島也有局部降雨。

葉致均說，到了明天，隨著台灣附近有道鋒面建立，加上華南雲雨區通過影響，水氣明顯增多，有下雨狀況；周二至周三，冷空氣影響，天氣明顯轉涼，水氣仍多，北部、東半部地區及各山區，有降雨情況，特別是基隆北海岸、東北部地區，因中高層水氣通過影響，降雨相對明顯。

他表示，周四起水氣開始減少，各地多雲到晴為主，僅東半部地區有降雨情況。周五起東北季風減弱，溫度逐漸回升。未來一周，中南部日夜溫差大，南來北往溫差偏大。

至於溫度變化，葉致均說，因明天水氣偏多，周二另波東北季風增強，北台灣明顯下降，預計最低溫落在周四、周五清晨，加上輻射冷卻效應影響，中部以北、東北部地區15至17度、其他地區18至19度。

今日天氣。圖／中央氣象署提供
今日天氣。圖／中央氣象署提供
一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 低溫

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