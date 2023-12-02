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靠吃也能變美？ 醫師曝注意「7大抗痘飲食」 可有效擊退頑痘、粉刺

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人因為痘痘、粉刺長不停而感到困擾，如果手癢自己動手擠，很容易就留下痘印、暗沉，導致肌膚看起來不光滑。示意圖，圖片來源/ingimage
不少人因為痘痘、粉刺長不停而感到困擾，如果手癢自己動手擠，很容易就留下痘印、暗沉，導致肌膚看起來不光滑。示意圖，圖片來源/ingimage

相信不少人都曾因為痘痘、粉刺長不停而感到困擾，且如果手癢自己動手擠粉刺、痘痘，很容易在肌膚上留下難消除的痘印、暗沉，導致肌膚看起來不光滑且凹凸不平。對此，經常在小紅書分享護膚抗老的皮膚科醫生丹妮表示，若想對付頑抗痘痘，比起花錢做醫美，透過調整飲食改善膚況更加輕鬆有效。

究竟痘痘、粉刺如何產生，醫師說明，其中主因是「皮膚出油」，而飲食習慣對於皮膚出油有著極大影響，因此只要能遠離導致出油和易引起發炎的食物，並多吃能減少出油的食物，醫師分享，飲食上要注意7個關鍵，「3種NG食物少吃，4類有益食物多吃」，如此一來，不僅痘痘，連黑頭、粉刺都能得到改善。

少吃1：盡量少喝牛奶

盡量少喝牛奶，不論是全脂、脫脂或低脂牛奶，甚至羊奶。由於牛奶中含有的類胰島素生長因子（IGF-1）容易增加皮膚出油，加重發炎症狀，因此可改喝無糖或低糖的優酪乳、豆漿，或是透過口服鈣劑、吃豆製品以增加鈣的攝取。

少吃2：遠離高GI食物（高GI＝高升糖指數）

麵包、餅乾、蛋糕、糖果等，或是奶茶等含糖飲料都是標準的高GI食物。另外，有部分水果也是高GI食物，如西瓜、荔枝、葡萄、芒果、榴槤、鳳梨等，不光有著高含糖量，吃多了還容易上火，油痘肌的人一定要少吃。

少吃3：減少飽和脂肪酸攝取

醫師提醒，許多人常忽略飽和脂肪酸在背後偷偷作怪，因此建議把日常的食用油像是菜籽油、葵花籽油等換成橄欖油，不僅食用上比較健康，其中包含的熱量，飽和脂肪酸也比較低。

醫師分享，上述3項盡量少吃，下面四項可多吃，可以大大改善油痘肌族群的肌膚狀況。

多吃1：蔬菜和低糖分的水果

新鮮蔬菜以及低糖分的水果，皆含有豐富的維生素和膳食纖維，能夠有效幫助皮膚調理油脂，其中留意可以多吃一些帶有綠葉的蔬菜，以及莓果類的水果，這些蔬果都富含抗氧化、抗發炎的營養素。

多吃2：適當攝取「不飽和脂肪酸」的食物

如鮭魚、鮪魚等深海魚類或是堅果、橄欖油等，都能有效幫助皮膚減少出油、抑制發炎，油痘族群可以多吃。

多吃3：豆類、豆製品

豆類及豆製品中含有的大豆異黃酮，有類雌激素的作用，攝取過後可改善皮膚的出油和發炎，不過豆漿建議要選擇不加糖的，且豆製品對女生來說也相當有益。

多吃4：含鋅量高的食物

生蠔、動物肝臟類、蛋黃、瘦肉等含鋅食物，同樣可以輔助改善油痘肌的肌膚狀況。

最後醫師也提醒，除了以上提到的7項飲食重點，也要記得「多喝水、少熬夜」，比起用30瓶精華還管用。

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