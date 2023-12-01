快訊

吳欣盈稱5日見真章 李艷秋質疑：沒美籍但有歐洲籍？

推廣城市觀光…桃市府24小時直播飛機起降 桃機憂被「看光光」

重大突破！COP28首日啟動氣候賠償基金4.3億美元 堪稱歷史性決議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市府24小時直播飛機起降 桃機憂被「看光光」

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
桃園市政府在桃園機場設置高解析攝影，提供即時影像直播。圖／取自Youtube頻道「桃園智慧旅遊雲」
桃園市政府在桃園機場設置高解析攝影，提供即時影像直播。圖／取自Youtube頻道「桃園智慧旅遊雲」

桃園國際機場每天有大量的飛機起降，吸引不少航空迷拍攝，桃園市政府近期在桃園機場設置高解析攝影，提供即時影像直播，讓航空迷不用出門就能欣賞飛機起降。但據了解，桃市府疑事先未跟桃機公司溝通，桃機公司近期召開內部會議，考慮去函要求桃市府暫停播放、拆除裝置。對此，桃機公司僅說，尚未發函，會進一步溝通。

桃市府近年陸續在14處知名景點設置高解析攝影推廣城市風光，近日新增一處「桃園國際機場」滿足航空迷需求。不過桃市府疑未事先與桃機公司溝通，有消息指出，桃機內部近日開會認為，該攝影機有追蹤望遠鏡頭、角度正對南跑道跑道頭起飛方向、涵蓋範圍廣闊，且即時監看與推廣城市觀光無直接關聯，考慮去函建請桃市府暫停播放。

據了解，桃機公司會議中也提出5大影響層面，包括遇有空側異常事件，即時新聞效應影響廣大，像是執行野生動物防制所需獵殺捕殺作為造成的社會觀感；鏡頭左右移動恐讓機場航空保安相關措施曝光；遇跑滑道鋪面或燈光異常時，緊急應變能力及作為等同全球轉播，若操作未盡完善恐遭外界質疑。

另外，其直播平台Youtube可回放即時直播影像，遇有異常事件，翻拍後極易造成不當輿論傳播及無謂揣測，甚至可供犯罪者作為是否達成的判斷依據；目前民用航管及機場地面通聯頻道均未加密，有心民眾可藉由監聽無線電掌握相關預發性事件，並配合即時攝影機掌握保安運作動態。

事實上，架設直播攝影機除了引發桃機公司反彈，有航空公司員工也認為，直播機坪動態可能讓飛機任何情況都被放大檢視，甚至可能有民眾藉此任意揣測或誇大不實狀況，造成恐慌或航空公司、旅客困擾。

對此，桃機公司未正式回應，僅表示尚未正式發函，會進一步溝通。

桃園市政府在桃園機場設置高解析攝影，讓航空迷不用出門就能欣賞飛機起降。圖／取自Youtube頻道「桃園智慧旅遊雲」
桃園市政府在桃園機場設置高解析攝影，讓航空迷不用出門就能欣賞飛機起降。圖／取自Youtube頻道「桃園智慧旅遊雲」

桃園機場 桃機 直播

延伸閱讀

【重磅快評】當保全人員「統治」著桃園機場

桃機全球排名暴跌！他喊「軟、硬體設備都輸」 網有感：疫情期間0進步

王義川再邀黃國昌辯論：台大第一名 不要只敢躲在直播

金馬60網路直播觀看前3名出爐 Lulu精彩串場才第3名

相關新聞

桃市府24小時直播飛機起降 桃機憂被「看光光」

桃園國際機場每天有大量的飛機起降，吸引不少航空迷拍攝，桃園市政府近期在桃園機場設置高解析攝影，提供即時影像直播，讓航空迷...

羅一鈞公布陸港澳旅客機場採檢數據 流感病毒最多未驗出黴漿菌

疾管署自11月26日起在 台北、桃園、 台中及高雄4處國際機場實施「定點監測 鼓勵採檢」措施。疾管署發言人羅一鈞表示，此...

傘帶著！東北季風增強 北北基宜4縣市大雨特報恐下到晚上

東北季風增強，今天北台全天濕冷，中央氣象署上午10時20分針對北北基宜4縣市發布大雨特報，影響範圍包括基隆北海岸、台北市...

台東馬亨亨大道路牌「嚴重泛白」 駕駛諷：是要給鬼看嗎？

台東縣管全長5公里的馬亨亨大道，2019年爭取前瞻經費全面改善道路設施，不過，有駕駛卻發現路牌指示嚴重「泛白」，譏諷給鬼...

糧價好誘因大稻農回歸 明年稻作面積恐重回25萬公頃

目前國內二期稻作陸續收穫完成，濕穀每百台斤價格超過1000元，甚至一度飆到1300元，稻穀價格史上最高；農業部農糧署表示...

影／每人有紅包！桃勤疫後創單月營收新高 45週年慶與員工同歡

今天是桃園航勤公司成立45週年，桃勤公司準備了每人現金一千元紅包以及一張刮刮樂作為年終慰勞員工心意。為了讓這項活動更有意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。