桃市府24小時直播飛機起降 桃機憂被「看光光」

桃園國際機場每天有大量的飛機起降，吸引不少航空迷拍攝，桃園市政府近期在桃園機場設置高解析攝影，提供即時影像直播，讓航空迷不用出門就能欣賞飛機起降。但據了解，桃市府疑事先未跟桃機公司溝通，桃機公司近期召開內部會議，考慮去函要求桃市府暫停播放、拆除裝置。對此，桃機公司僅說，尚未發函，會進一步溝通。

桃市府近年陸續在14處知名景點設置高解析攝影推廣城市風光，近日新增一處「桃園國際機場」滿足航空迷需求。不過桃市府疑未事先與桃機公司溝通，有消息指出，桃機內部近日開會認為，該攝影機有追蹤望遠鏡頭、角度正對南跑道跑道頭起飛方向、涵蓋範圍廣闊，且即時監看與推廣城市觀光無直接關聯，考慮去函建請桃市府暫停播放。

據了解，桃機公司會議中也提出5大影響層面，包括遇有空側異常事件，即時新聞效應影響廣大，像是執行野生動物防制所需獵殺捕殺作為造成的社會觀感；鏡頭左右移動恐讓機場航空保安相關措施曝光；遇跑滑道鋪面或燈光異常時，緊急應變能力及作為等同全球轉播，若操作未盡完善恐遭外界質疑。

另外，其直播平台Youtube可回放即時直播影像，遇有異常事件，翻拍後極易造成不當輿論傳播及無謂揣測，甚至可供犯罪者作為是否達成的判斷依據；目前民用航管及機場地面通聯頻道均未加密，有心民眾可藉由監聽無線電掌握相關預發性事件，並配合即時攝影機掌握保安運作動態。

事實上，架設直播攝影機除了引發桃機公司反彈，有航空公司員工也認為，直播機坪動態可能讓飛機任何情況都被放大檢視，甚至可能有民眾藉此任意揣測或誇大不實狀況，造成恐慌或航空公司、旅客困擾。