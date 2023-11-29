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糧價好、正常放水農民搶種 農糧署憂明年一期稻作爆量

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農業部農糧署表示，穀價上升、稻作面積下降，與停灌休耕、四選三政策都有關，呼籲外界支持。稻田示意圖。本報資料照片
農業部農糧署表示，穀價上升、稻作面積下降，與停灌休耕、四選三政策都有關，呼籲外界支持。稻田示意圖。本報資料照片

過去兩年農業部農糧署實施大區輪作、稻作四選三，加上缺水大規模休耕，這幾年稻作面積銳減，稻穀收成量減少，也因此稻米價格高漲；農糧署今天表示，目前稻穀價格高，明年稻作四選三政策放寬一期可繳交公糧，加上水庫水量充沛，也會正常放水供農民耕種，因此，憂心明年一期稻作生產爆量，生產過剩，造成惡性循環。

立法院經濟委員會今天審查農業部各項非營業基金。農業部農糧署長胡忠一表示，明年稻作四選三政策，明年一期放寬，加上水量豐沛，灌溉用水會照放，屆時若農民一窩蜂搶種稻米，稻作面積，會回到過去沒有推動稻作四選三前的面積，約恢復26、27萬公頃，稻米產量多，價格就會降低，這是可以預測的，除非有其他的天災出現。

胡忠一說，這幾年稻米已逐漸轉到產銷履歷，或品質好的稻米有自己的通路，不會繳交公糧，過去106年到110年這段期間，每年都收了50多萬公噸公糧，去年稻作生產面積才23.9萬公頃，已經比過去26、27萬公頃下降，今年更低，原本預估22.8萬，現在能夠收成僅有22.3公頃，今年公糧收購的稻穀數量會更少，現在民間在搶糧，稻穀價格每百台斤1260至1300元，所以現在地方擔心收不到糧，一直加價搶購，目前公糧收購價格趨近民間收購價格，種稻面積減下去，公糧收購就可能走入歷史。

胡忠一表示，但大家如果因為糧價好又搶種、水又多，就會擔心，每年收購公糧約收50萬公噸，目前已經下降為36萬公噸，今年更降低為32萬公噸，生產量下降，目前公糧倉庫還有68公噸的庫存，已經超過安全存糧，法定安全存糧為三個月，為了糧食安全庫存增加為40萬公噸，但若明年又投入生產稻米，恐怕庫存會恢復到50、60萬公噸。

藍綠立委都要求檢討公糧收購價格，胡忠一說，還是認為一提高公糧收購價格，農民又會拼命種，又回到稻作盛產的狀況，民國100年時，當時稻作耕種面積已經降到24.5萬公頃，但因總統大選，當時提出3+2政策，每公斤公糧收購增加3元、再加2元烘乾費，實質增加5元，因此農民拼命種稻，當時增加了3到4萬公頃的稻米產量，價格一提高，誘因出來，原本已經改轉作雜糧的，恐怕又回頭種稻米，「這樣不好」。

胡忠一表示，現在公糧收受的價格很合理，已經計算了成本以及利潤，民間沒有糧，就會用合理的價格去收購，產銷平衡最好，不太希望增加收購價格，這樣產銷結構無法調整、會扭曲，部分稻作面積推轉作，對整體經濟來說，政府不用每年花這麼多經費去作公糧收購。

稻米 胡忠一 農民

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