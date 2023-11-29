花蓮溫泉季創1億8千萬元產值 冬日泡湯持續加溫

為期一個月的「花蓮太平洋溫泉季」落幕，在全新啟用的「瑞穗溫泉公園」展區，30天共吸引將近8萬人參訪，為花蓮觀光相關產業創造約1億8千萬元產值。由於好評不斷，溫泉專車延長至12月10日，有四大不同路線，旅遊與泡湯一次享受。

花蓮兩大溫泉品牌為瑞穗英雄泉、安通美人湯，花蓮縣政府觀光處舉辦太平洋溫泉季，從10月28日起為期1個月，在溫泉區周邊有絢麗光廊與璀璨發光裝置藝術，吸引遊客泡溫泉打卡。

觀光處長張志翔指出，今年花蓮太平洋溫泉季結合兩大溫泉區的食宿行及伴手禮，約有60個合作店家，只要消費集章，周周抽日本大阪機票，促進遊客前往溫泉區泡湯住宿。

瑞穗溫泉觀光產業協會理事長陳飛廷表示，溫泉季連辦4年，人氣一年比一年旺，今年住房率有大幅成長。安通溫泉觀光協會理事長連祥淵說，安通野溪溫泉是全台最容易抵達的天然湧泉，再加上活動期間布置許多浪漫打卡點，增添不少氛圍與亮點。

觀光處指出，瑞穗英雄泉、安通美人湯兩大百年溫泉品牌，被交通部觀光署列為台灣觀光雙年曆「2024-2025年」活動，讓「花蓮好湯」品牌推廣至國際，再加上「溫泉專車」帶遊客花蓮1日遊、2日遊，讓更多的國內外朋友可以到訪花蓮泡好湯。

溫泉專車一日遊有瑞穗溫泉虎爺線、瑞穗溫泉蝴蝶谷線、安通溫泉玉里線、安通溫泉富里線；二日遊住溫泉區飯店也有加碼，至12月10日止，可上https://www.hl-onsen.com/查詢。