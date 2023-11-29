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傳北慈上、萬芳下醫學中心排名大變動 衛福部最新說法

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北區醫學中心評鑑，傳出台北慈濟醫院擠下萬芳醫院，晉升醫學中心。圖為台北慈濟醫院。本報資料照片
台北區醫學中心評鑑，傳出台北慈濟醫院擠下萬芳醫院，晉升醫學中心。圖為台北慈濟醫院。本報資料照片

全國目前共19家醫學中心，依規定每4年一次評鑑，但新冠疫情暫停評鑑，今年台北區醫學中心評鑑於11月18日完成第二階段評鑑。如今傳出台北慈濟醫院擠下萬芳醫院，晉升醫學中心。對此，衛福部長薛瑞元表示，目前尚未接獲相關報告，「還不清楚」，必須等業務單位送交報告後，才能進一步了解。

台北區現有醫學中心為台大醫院、台北榮總、三軍總醫院、馬偕醫院（台北及淡水院區）新光醫院、國泰醫院、萬芳醫院、亞東醫院；北區則有長庚醫院（林口及台北院區）。

若衛福部最後通過由台北慈濟醫院擠下萬芳醫院，如此一來，隸屬於台北醫學大學體系的北醫附醫、萬芳醫院、雙和醫院，將沒有一家在醫學中心的名單中，北醫體系將正式退出醫學中心的行列。

萬芳醫院 北醫 慈濟

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