台鐵明年加薪4%薪資3萬起 工會：仍為國營事業最低薪
明年公務員、國營企業拍板調薪4%，交通部長王國材近日表示，台鐵公司化後，除具公務員資格員工可加薪4%外，營運人員也會調4%。台鐵產業工會今釋出調薪4%後的資位人員薪額及專業加給表，並表示，一般新進佐級調薪後，本薪加上專業加給僅3萬至3萬1千元，仍是國營事業最低薪，除了難補現有人力缺口，恐也會造成更多人才流失。
台鐵公司明年跟進公務員調薪4%，台鐵產業工會今釋出調薪4%後的資位人員薪額及專業加給表，工會祕書長朱智宇表示，調薪後佐級本俸約2萬6千元至2萬7千元，加上專業加給4090元，最多也就3萬1千元左右，相較於高鐵公司最低薪資3萬3千元起，明顯競爭力不足。
台鐵明年公司化後，現有1萬5千多名員工仍適用資位人員薪額，根據調薪4%資位人員薪額及專業加給表，調薪後本俸依不同薪級從1萬7710元至6萬2540元不等，普遍新進佐級人員薪資約落在2萬6千元至2萬7千元；專業加給則從4090元至8440元不等；主管加給則從3850元至24740元。
朱智宇表示，台鐵現在就已經是最低薪單位，除了跟進調薪4%以外，也應綜觀整體國營事業及業界競爭力，低薪除了會導致現有人才流失，更可能讓想加入的人卻步，甚至只會吸引到暫時無法進高鐵公司的人員，呈現離退頻繁不穩定的情況，更成為「高鐵人力輸送帶」。
他認為，所有職種的整體薪資都應調升，像是主要進行鐵道、列車維修的機電工務人員，至今仍沒有相關證照津貼；運務人員如站務、列車長，從事發車工作需有運轉員牌照、站務員常被旅客無端攻擊，也沒有任何津貼。台鐵明年公司化後，應檢討相較其他國營事業更低薪的問題。
台鐵局表示，這份調薪資位人員薪額及專業加給表尚不是最終定案正式資料，工會所提的意見都聽到了，但資位人員薪資待遇有任何檢討調整都要報行政院同意，如何讓員工安心留在台鐵公司繼續努力付出，台鐵局會做更周延的評估。
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