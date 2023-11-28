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重機團體包圍交通部要求上國道 王國材說明為何不開放

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
交通部長王國材（中）今天上午來到高雄，出席台灣港務公司舉辦的「SEE THE FUTURE未來港灣峰會」。記者王勇超／攝影
交通部長王國材（中）今天上午來到高雄，出席台灣港務公司舉辦的「SEE THE FUTURE未來港灣峰會」。記者王勇超／攝影

重機團體前天號召民眾包圍交通部陳抗，提出開放重機上國道、可停機車停車格等訴求。交通部長王國材今天受訪表示，經過多年評估，發現重機在國道的很多行為，包括行車安全距離，與一般在道路上的機車非常類似，所以評估現階段不適合。

王國材說，重機上國道是討論相當久的議題，雖然立法院有通過，但是授權交通部找國道試辦，過去交通部找國三甲試辦，但發現大型重車的車主，對於行車安全距離、行車安全間隔的意識仍不足，經過中華民國運輸學會評估，認為現階段仍不適合讓重機上國道，「除非他們的行為有非常大的改變！」

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會、台灣機車路權促進會等路權團體，前天舉行「國道安全，還我路權－ 我們要一條安全回家的路」活動，並邀集大批重機騎士前往交通部陳情，提出「開放大型重型機車行駛高速公路」等訴求。

國道 重機 交通部長 王國材

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