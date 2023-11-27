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每天喝3000 cc水！健身男突血尿、腰痛 醫曝「1習慣」出問題

聯合新聞網／ 綜合報導
泌尿科醫師陳鈺昕透露，一名健身男子每天都喝2000至3000 cc的水，卻出現血尿的症狀，原因竟是「飲食結構」出問題。示意圖／ingimage
泌尿科醫師陳鈺昕透露，一名健身男子每天都喝2000至3000 cc的水，卻出現血尿的症狀，原因竟是「飲食結構」出問題。示意圖／ingimage

現代人很重視自己的身體，會透過運動、飲食來維持健康。不過，泌尿科醫師陳鈺昕在臉書粉專透露，一名健身男子每天都喝2000至3000 cc的水，卻出現血尿的症狀，一查發現竟是「飲食」出問題。

陳鈺昕表示，這名患者平時有健身習慣，每天都喝2000至3000 cc的水，在一個月前卻突然感覺腰痛，本以為是健身動作不當導致，但疼痛卻不斷加劇，讓病患幾乎直不起腰，並開始出現血尿。經診斷，這名男病人腎臟有多顆結石，其中一顆因塞住輸尿管，導致腎臟積水。

不過，男病患認為，自己很注重身材，養成健身的好習慣，且每天攝取水份皆達到成人標準，不解腎臟為何有結石。陳鈺昕說明，因為病人在運動完後攝取大量蛋白質，除了肉類之外還會補充乳清蛋白，直言「是『飲食結構』出了問題」。

雖然足夠的蛋白質有助於肌肉的生成及修復，是許多追求好身材的民眾保持體態的好方法，但陳鈺昕解釋，大量攝取蛋白質會讓尿液呈現「過酸」及增加尿路結石的發生率。他指出，蛋白質吸收與分解過程中，容易產生結石的離子，尿液中的結晶就慢慢地形成了結石。

陳鈺昕強調，結石的型態有很多種，請別以為每天喝到一定的飲水量，就可不必擔心罹患結石的風險，並在圖中呼籲大眾「正確飲食結構才是維繫健康不二法門」。

健身 血尿 醫師 腎結石

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