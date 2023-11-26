逾百輛重機包圍交通部提3訴求 痛批高公局「騙鬼」

多個大型重機團體今天下午號召上百輛重機包圍交通部抗議，提出立即依法開放大型重型機車行駛高速公路等3項訴求。重機團體表示，對於交通部長王國材日前表示「開放沒時間表」，感到非常憤怒。另也質疑，交通部高速公路局以民調不同意搪塞，但選舉民調都會做好幾份，靠單份民調若可信叫「騙鬼」；若仍未獲善意理解，會對高公局「施壓」。

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會、台灣機車路權促進會、台灣交通安全協會、中華民國大型重型機車車友協會TMA等團體，今天下午號召上百名車友，騎重機赴交通部外陳情抗議。

活動發起人之一、YouTuber「通勤者之歌」表示，重機團體提出三大訴求，包括：第一、立即依法開放大型重型機車行駛高速公路；第二、開放大型重型機機車得停放機車格，妥善利用空間；第三、廢除《道路交通安全規則》第99條有關內側車道禁行機車，以強制兩段式左轉條文。

通勤者之歌表示，大型重機通行國道法規十多年前皆已通過，交通部一再推託。數年來，快速公路傷亡極低，日前王國材卻說，要在快速公路走到大家能夠放心的情況再來討論，根本只用歧視的既定印象決定政策，且此話16年前的路政司副司長尹承蓬在接受民視異言堂採訪時就早已說過；換而言之，這16年來，交通部毫無長進。

通勤者之歌說，多年來，交通倡議團體不斷強調多數大型重型機車，應可自由選擇要停放機車或汽車停車格，只要不越線即無影響交通問題；雖日前高公局回應會與部分地方政府試辦做考量，但這其實是要透過中央政府去統一處理才適切，否則算是惡搞地方自治，不同縣市的停車規定問題會使得用路人無所適從。

台灣機車路權促進會理事黃柏岳表示，交通部長期透過各種歧視政策，把機車排除在主要交通系統之外，如《道安規則》99條內線禁行機車，美其名說是安全，但事實上外側車道時常遇到違規並排停車、突然開車門、車輛切進切出、轉彎處更會遇到大型車輛的內輪差等等的狀況。

他也說，強制待轉政策又因受限於各路口的先天後天條件不同，待轉區往往淪為待撞區，交通部卻粗糙的只丟出四個字「因地制宜」來搪塞，各地縣市政府卻也受限於能力不足、也沒有意願，沒辦法做出正確的交通改革政策。

黃柏岳說，錯誤車本交通政策，造成道路許多一人汽車浪費道路面積，又因為地狹人稠，道路無法拓寬，再加上大眾運輸量能不足，只好拿體積小的機車開刀，若政府重視交通安全，就請歸還大家完整路權。