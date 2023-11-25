推動智慧機場 桃園國際機場連兩年獲頒「智慧運輸獎」

中華智慧運輸協會主辦的「2023年智慧運輸獎」，於昨日舉行頒獎典禮。桃園機場建置的「機場數位資訊整合平臺(ADIP)」獲頒「智慧運輸應用獎」殊榮，由助理副總經理余崇立代表受獎，這也是桃園機場連續兩年獲得ITS協會肯定。

機場公司助理副總經理余崇立表示，桃園機場從旅客角度出發，以3大服務策略「標準、國際、分群」及5大創新理念「整合、預報、即時、個人化、共享」，攜手機場服務大聯盟公民營單位(包含關務署、疾病管制署、移民署、航警局、農業部動植物防疫檢疫署、民航局飛航服務總臺、航空公司、免稅店及排班計程車業者等240個單位)，自2021年建置「機場數位資訊整合平臺(以下簡稱ADIP)」。

機場公司強調整合資源及共享各類營運數據，包括航班、報到櫃檯、行李分揀、登機證查驗、貨運管理、停車管理、財務會計及人資管理等資訊系統，今年更導入AI，能預測安檢、報到櫃檯人流人數及等待時間、航班延誤時間等。相關單位透過ADIP平臺即時掌握一致性的營運資訊，進而提升旅客服務品質及營運效率。例如各單位可精準掌握各整點之入、出境及轉機時間、人數，執行人流動線監控，或是在入、出境人潮高峰，加強保全人員引導、提升安檢、查驗服務能量及增加餐飲供應，有利於機場服務大聯盟通力合作，旅客享受更優質便捷的服務。