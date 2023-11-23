台鐵公司化爆離職潮 王國材：盼同仁留下來一起打拚

台鐵局明年元旦改制國營台鐵公司在即，台鐵產業工會質疑人力短缺未解，並抨擊台鐵日前因應退離潮提出的六大措施，流於敷衍。交通部長王國材今天前往立法院備詢前表示，對台鐵公司化要有信心，未來法規鬆綁、土地開發收入，相關福利都會更有彈性，當前對提升安全投入至多，他對公司化充滿期待，期望同仁留下來一起打拚。

王國材說明，公司化過程中，有關虧損、保養、以及票價等補貼，政府對台鐵公司也給予很多協助；最重要是做好安全營運，增加收入，提高職福金，職福金增加，職工相關福利也會提高。