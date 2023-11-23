台鐵公司化爆離職潮 王國材：盼同仁留下來一起打拚
台鐵局明年元旦改制國營台鐵公司在即，台鐵產業工會質疑人力短缺未解，並抨擊台鐵日前因應退離潮提出的六大措施，流於敷衍。交通部長王國材今天前往立法院備詢前表示，對台鐵公司化要有信心，未來法規鬆綁、土地開發收入，相關福利都會更有彈性，當前對提升安全投入至多，他對公司化充滿期待，期望同仁留下來一起打拚。
王國材說明，公司化過程中，有關虧損、保養、以及票價等補貼，政府對台鐵公司也給予很多協助；最重要是做好安全營運，增加收入，提高職福金，職福金增加，職工相關福利也會提高。
另外民進黨立委陳素月關切，台鐵公司從業人員明年才招考，台鐵公司化的人力缺口有辦法由招募的新人銜接上嗎？台鐵局長杜微表示，台鐵公司從業人員招考相關辦法，明年1月1日公司成立時，就會立即召開董事會並且通過，至於公司化可能產生的人力缺口，今年底前就會由今年鐵特考人員及台鐵招聘的營運人員補足。
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