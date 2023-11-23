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「行走的肺炎」仍超凶！醫曝女童7日內高燒咳嗽 已感染黴漿菌

聯合新聞網／ 綜合報導
兒科急診醫師吳昌騰提醒肺炎黴漿菌感染仍未止息，呼籲民眾仍需注意手部清潔和呼吸道衛生，避免感染。本報資料照片
兒科急診醫師吳昌騰提醒肺炎黴漿菌感染仍未止息，呼籲民眾仍需注意手部清潔和呼吸道衛生，避免感染。本報資料照片

近日中國大陸爆發黴漿菌肺炎（當地稱「支原體肺炎」）感染，兒科醫院再現疫情期間就診擁擠情景。台灣近日也出現不少黴漿菌肺炎患者，由於好發在12歲以下的兒童，兒科急診醫師吳昌騰昨(22)日在粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」分享臨床案例，呼籲民眾留心，不要被稱為「行走肺炎」的黴漿菌感染。

兒科急診醫師吳昌騰在粉專分享一名女童就診的情形。表示女童因間歇性發燒7天還一度咳到吐，在發病過程中已在診所就醫三次，雖有用藥吃過日舒（Azithromycin)，但症狀仍舊持續，因此送往急診。在檢查後發現女童已是肺炎黴漿菌感染。

吳昌騰也說，最近臨床常見的各式各樣病毒，包括腺病毒、流感、腸病毒的細菌及肺炎黴漿菌都有看到。而兒童肺炎黴漿菌的好發年齡是5-15歲，5歲以下的幼兒仍有感染風險，他呼籲民眾仍需注意手部清潔和呼吸道衛生，避免感染。

根據疾管署11月7日的例行記者會表示，今年黴漿菌感染症約在十月初曾有一波小高峰，達致單周破百例的規模，目前病例數已下降，粗估高峰期已過，但仍提醒「0到6歲」及「7到12歲」這兩個年齡層的族群應做好呼吸道防護措施。

黴漿菌肺炎的常見症狀為喉嚨痛、倦怠及發燒，還可能惡化至長達數週的咳嗽，約有10%的人會得到肺炎。小於5歲的孩童感染時，除有上述症狀外，還可能會伴隨喘鳴(wheezing)現象。

肺炎 腺病毒 腸病毒 黴漿菌

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