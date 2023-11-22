2023退休力論壇／劉秀枝退休做好2件事 時間還給自己、學習新鮮事
「沒有意外，我很可能會活到100歲。」今年75歲的劉秀枝，從台北榮總退休後，現在擔任北榮特約醫師，她笑說不僅能動動腦，還能每星期去參加神經內科病例討論會，並常參加醫學研討會。退休生活對她來說，每天都充滿新鮮事，過得富足且開心。
59歲退休 迎向新人生
劉秀枝59歲時就申請退休，並非因為身體沒辦法動了，而是想清楚讓工作好幾十年的自己，可以有自己的時間，她花了3年時間準備，包括自我心理建設。
退休是不一樣的人生起步，劉秀枝雖然沒有詳細訂出退休計畫書，但心裡一直有個盤算，要做兩件事，一是要把時間留給自己，想挖掘自己的才能，也想知道自己是不是「欠栽培」，其次是繼續寫專欄文章，做醫病溝通的橋梁。
偕友出國 探索好餐廳
許多人對退休充滿想像，認為退休就擺脫工作痛苦，人生從此翻新，但劉秀枝認為，世上沒有這種事情。有句歌詞：「 I Never Promised You A Rose Garden（我從未許你一個玫瑰花園）」，如果想要玫瑰花園，就得靠自己，也別忘記玫瑰花園中充滿荊棘，別以為眼看遠方就能忽略荊棘擺脫痛苦，直視荊棘才是每個人生階段的體驗。
以前長時間在工作上，心中難免會掛念病人。劉秀枝說，患者的病程沒有假期，醫師的職責是照顧患者，患者一年365天都可能有狀況，醫師也不可能放假，即使休假日也會懸著一顆心在病人身上。退休後，真切地希望把人生的時間還給自己，只要朋友邀約，她就與朋友參團到世界各地去玩，並探索想吃的餐廳。
挖掘才藝 讓身心愉快
第二件事是找新鮮事學習，劉秀枝說，從小到大最強悍的專長就是「念書」，為了念書，很少出去玩，看到朋友會彈琴、跳舞，一直覺得自己一定有些才藝沒有被挖掘，被念書給耽誤了。退休後，她學了烏克麗麗、畫畫，結果發現「自己真的不行」，很開心沒有被耽誤，心甘情願確定走醫學這條路，「走對了」。
人生走進下半場，雙親都長壽的劉秀枝認為，她很可能會活到100歲，現在的她獨立也健康，如果活到100歲，根據統計，有一半的機率會罹患失智症，但她理解失智症機轉，現在能做的就是增加「認知功能存款」，多活動、多社交、多從事自己喜歡的事物，讓自己身心愉快，其餘的人生就交給命運。
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