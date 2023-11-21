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第5屆國家企業環保獎名單出爐 73家獲獎創新高聯合報也獲獎

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部長薛富盛（左）頒發聯合報頒銅級獎，永續長羅國俊（右）代表領獎。記者曾原信／攝影
環境部長薛富盛（左）頒發聯合報頒銅級獎，永續長羅國俊（右）代表領獎。記者曾原信／攝影

為鼓勵企業善盡社會責任共同推動環境保護工作，環境部連續32年辦理企業環保獎相關選拔活動，今年有128家企業參選，家數創歷史新高，評選出73家企業、12名專責人員獲獎，獲獎企業包含日月光、友達光電、台積電、玉山銀行、南華大學、統一、中油，聯合報也獲獎。

環境部今天舉辦「第5屆國家企業環保獎暨112年度模範環境保護專責及技術人員」聯合頒獎典禮。環境部長薛富盛致詞時表示，近年氣候變遷、環境永續、節能減碳等議題非常迫切且受到高度重視，已成社會發展矚目顯學，了解氣候變遷對人類生存環境有重大影響，而台灣身為世界公民需積極解決極端氣候造成的環境問題。

薛富盛說，社會大眾對於環保意識的抬頭，包括淨零模式、現行經濟發展成循環經濟，盼從源頭減量導入綠色設計概念，同時鼓勵推動共享經濟；對於已使用過的產品，若還能使用就繼續重複使用，壞了就回收再利用，製程新的產品，若真的無法再利用，就轉化成SRF，萬不得已才進入焚化爐。

薛富盛表示，環境部在淨零減碳方面也重視綠生活，盼除企業推動外，全民也能動起來。淨零綠生活可從消費行為做起，重視低碳、綠色標章產品，盼從機關、學校、團體等推動，未來環境部也會推動循環採購，採取「以租代買」方式，發揮物盡其用的目標。

環境部指出，今年有128家企業參選，家數為歷年最多，最終評選出73家企業，包含巨擘獎4家、金級獎3家、銀級獎24家、銅級獎34家，以及入圍獎8家，其中2家企業連續3年獲得銀級獎以上獎項，另頒發榮譽環保企業獎座；聯合報以設置太陽能板、汰換耗電空調、設置雨水回收設施獲頒銅級獎，並由永續長羅國俊代表領獎。

統計本屆參選企業111年環保政績，在環境方面，有98家企業取得ISO 14001環境管理系統，成長64％；74家企業取得ISO 14064溫室氣體盤查驗證，成長51％；節電量達到4.45億度、節水達7277萬度；減碳量達23.84萬公噸，相當於615座大安森林公園1年吸碳量。

在社會面向，98家企業發表企業社會責任報告書；97家辦理性別平等宣導及課程；另配合政府政策推動及環境參與，共計認養76做公廁及40公里海岸，辦理213場淨灘活動，有7506人次參與，撿拾41公噸海洋廢棄物，另有109家企業響應者民綠生活，包含加入環保餐廳、參加綠色旅遊級響應綠色辦公等。

今年企業環保獎評選出73家企業、12名專責人員獲獎。記者曾原信／攝影
今年企業環保獎評選出73家企業、12名專責人員獲獎。記者曾原信／攝影
今年企業環保獎評選出73家企業，4家企業獲頒巨擘獎。記者曾原信／攝影
今年企業環保獎評選出73家企業，4家企業獲頒巨擘獎。記者曾原信／攝影

環境部 共享經濟 減碳

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