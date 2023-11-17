今年起台灣茶強制溯源檢查上千件 合格率92.8%

今年1月1日起「產製」的國產茶葉將強制溯源，若被稽查，第一次限期改善，第二次再犯，則可開罰6000至3萬元，且可重複開罰，只要標榜販售「台灣茶」就須強制溯源；但實施以來，今年仍有越南茶混充台灣茶高價販售事件發生；農業部農糧署表示，台灣茶葉溯源是建立制度，稽核工作不會停歇。

去年發生多起混茶事件，甚至還有用越南茶充當台灣茶去參加我國的茶葉競賽獲獎；農業部為防弊，去年冬茶競賽要求擴大進行產地鑑別抽驗，也要求參賽者實名制，同時，參賽的茶葉要留樣備用，若發生混充問題，會公布違法者姓名，力挽茶葉比賽公信和消費者權益。

同時，也催生台灣茶葉的溯源制度，若業者要以「台灣茶」銷售就要溯源，查到違規會依照食安法標示不實裁罰，更會公告業者；當時宣稱不只茶葉，牡蠣、蒜頭、香菇等農產品，也會盡快確認檢驗方法，待衛福部審查通過，就會比照茶葉執行；但目前仍僅有台灣茶葉溯源。

2023年台灣國際茶業博覽會今舉行開幕式。農業部農糧署副署長姚志旺表示，溯源是建立台灣茶葉的制度，但稽查工作不停歇；台灣茶登錄溯源至10月累計有1萬2551件；到截至10月底為止，市售國產茶標示已檢查1033件，合格959件，合格率92.8%，產地鑑別92件，89件為台灣茶，3件境外茶。

姚志旺說，目前台灣茶葉面積1萬2000多公頃，農糧署鼓勵茶農前來申請，每一批逐批申請溯源，也會去做相關查驗，若沒有登記溯源、卻仍標榜販售台灣茶，會加強稽查；但若茶農賣的是配方的混合茶，只要誠實標示即可。