全台第一台！HGR身障友善自助繳費機 高雄輪椅族誇「揪感心」

有愛無礙。高雄市立大同醫院率全台之先，引進「HGR身障友善自助繳費機」，這是第一台以輪椅使用者高度，量身訂製的友善自助繳費機，讓身障者坐著輪椅，就能完成繳費。

一般醫院自助繳費機高度約170公分，對坐著輪椅的身障者不適用，他們只能採取耗時的人工繳費，為營造友善就醫環境，大同醫院委託廠商設計出全國第一台「HGR身障友善自助繳費機」，整體高度只有120公分左右，並擁有字體顯示放大、語音導覽、觸控螢幕等易於操作的介面。