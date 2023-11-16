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全台第一台！HGR身障友善自助繳費機 高雄輪椅族誇「揪感心」

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
大同醫院引進全台第一台HGR身障友善自助繳費機。記者吳慧芬／翻攝
大同醫院引進全台第一台HGR身障友善自助繳費機。記者吳慧芬／翻攝

有愛無礙。高雄市立大同醫院率全台之先，引進「HGR身障友善自助繳費機」，這是第一台以輪椅使用者高度，量身訂製的友善自助繳費機，讓身障者坐著輪椅，就能完成繳費。

一般醫院自助繳費機高度約170公分，對坐著輪椅的身障者不適用，他們只能採取耗時的人工繳費，為營造友善就醫環境，大同醫院委託廠商設計出全國第一台「HGR身障友善自助繳費機」，整體高度只有120公分左右，並擁有字體顯示放大、語音導覽、觸控螢幕等易於操作的介面。

今天「高雄市身心障礙團體聯合總會」的身障朋友至大同醫院體驗「HGR身障友善自助繳費機」，行動不便的宋小姐表示，過往到醫院批價繳費，由於櫃台高度往往讓工作人員看不到欲繳費的輪椅族，有時甚至會被插隊。現有了身障友善自助繳費機，不僅讓批價付費在短短3分鐘內完成，設計介面更是人性化符合他們的需求，「揪感心」終於可以感受自助化帶來的便利。

大同醫院引進全台第一台HGR身障友善自助繳費機。記者吳慧芬／翻攝
大同醫院引進全台第一台HGR身障友善自助繳費機。記者吳慧芬／翻攝

身障者 輪椅 高雄市

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