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花若盛開蝴蝶自來？ 林試所研究證實：蝴蝶是有選擇的

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
火筒樹是很好的蜜源植物。圖／林試所提供
火筒樹是很好的蜜源植物。圖／林試所提供

諺語「花若盛開，蝴蝶自來，人若精彩，天自安排」，以用花朵來比喻人生，只要盛放精彩，不愁沒出路；實際上自然界中，研究人員發現，並非所有盛開的花朵，都會吸引蝴蝶來。

農業部林業試驗所研究人員在恆春和六龜試驗林區經過10多年的研究，發現非所有的開花植物，蝴蝶都會訪花吸蜜，是有選擇性的。

研究人員紀錄超過2500多筆調查資料，兩地總共紀錄蝶類蜜源植物44科99種，訪花蝶類5科93種。恆春試驗林紀錄有19科36種蜜源植物，菊科的大花咸豐草有5科26種蝶類最多，葡萄科火筒樹、海桐科蘭嶼海桐、唇形科臭娘子次之。在六龜調查開花物候70科195種植物中，蝶類蜜源植物有34科70種。

林試所副研究員范義彬表示，一般都會認為蝴蝶喜歡鮮豔的顏色，但研究結果發現，淺色的花朵，包括白色、黃綠色等等，占了53.5%；鮮豔的顏色，如橘、紅色，占22.2%；紫色和多色占24.3%；蝴蝶最喜歡的花朵偏好在合辦花占81.8%，離辦花和無瓣花占18.2%；雙子葉植物占97.8%，單子葉植物只佔2.2%。

他表示，蝴蝶最喜歡的花序是聚繖和繖房花序佔45.5%，圓錐和總狀花序占31.3%，單生和頭狀花序占23.2%。所以想要種花引蝶，民眾要種對種類。

此外，訪花最多的是淡綠弄蝶和台灣黃蝶，共利用12科18種蜜源植物，斯氏紫斑蝶次之。吸引最多蝴蝶訪花植物種類的是大花咸豐草，吸引最多蝴蝶數量的是高士佛澤蘭、火筒樹、臭娘子、鴨腳木、香澤蘭。

范義彬表示，蜜源植物為提供成蝶食物，也是吸引蝴蝶前來棲地逗留重要的誘因之一，因此種植多樣性的蜜源植物以提供穩定的食物來源，是棲地營造、增加生物多樣性的重點方法。

林試所表示，調查成果說明了原生植物利用和生態保育的重要意義，如何以創新思維與管理技術，讓蝶類和植物物候的調查成果做為「生態保育」、「環境教育」、「生態旅遊」、「氣候變遷」的依據，農業生產與自然保育共存，是林業試驗所未來研究方向。

香澤蘭與紅肩粉蝶。圖／林試所提供
香澤蘭與紅肩粉蝶。圖／林試所提供
很多斑蝶喜歡高士佛澤蘭。圖／林試所提供
很多斑蝶喜歡高士佛澤蘭。圖／林試所提供

蝴蝶 恆春 生態保育

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