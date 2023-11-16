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憂傷秋冬 部立台東醫院用音樂撫慰病友心靈

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
衛福部台東醫院精神科邀請旮勒思南樂團團長王韋涵，獨自一人蒞臨病房自彈自唱許多動人歌曲，用音樂撫慰病友的心靈。圖／周牛莒光提供
衛福部台東醫院精神科邀請旮勒思南樂團團長王韋涵，獨自一人蒞臨病房自彈自唱許多動人歌曲，用音樂撫慰病友的心靈。圖／周牛莒光提供

長期以來都在鐵花音樂聚落及活動演出的旮勒思南樂團，近年也深入衛福部台東醫院精神科病房，進行公益性的關懷演唱。這回台東醫院精神科特別邀請樂團團長王韋涵，獨自一人蒞臨病房自彈自唱許多動人歌曲，用音樂撫慰病友的心靈。

台東醫院心理諮商師周牛莒光表示，聆聽音樂是心靈憂傷時，最好的療劑，希望藉由音樂、歌聲，以促進病友心理健康，展現生命活力與精神。尤其時序進入秋冬，會有季節性的憂鬱情緒，音樂、歌聲可以紓緩憂鬱，病友與歌手的互動，更可以增進病有的自信心。

在表演過程中，台上台下打成一片，病友阿江點唱「大海」。阿江說，剛開始時很緊張，擔心歌手會拒絕，可是在醫護人員的鼓勵及歌手親切地與阿江互動下，阿江一邊打拍子一邊隨著歌唱。王韋涵說，台東地處偏遠資源少，醫院精神科對病友照顧令人十分感動，接獲邀約時，立即答應了。

周牛莒光進一步表示，醫院精神科醫療團隊對於病友的照顧，除平時的醫療外，更延伸至假日、夜晚，提供病友們最好的醫療照護及各項服務，並鼓勵病友們能夠相互支持與關懷。團隊將會透過社區資源，辦理各項心理衛生關懷活動，增進病友的身心健康與學習如何與社會有良性的互動。

王韋函表示，在鐵花村音樂聚落結束前，會在11月30日晚間有告別鐵花村演唱會，邀請醫護團隊和病友前往聆聽。

衛福部台東醫院心理諮商師周牛莒光（右）表示，聆聽音樂是心靈憂傷時，最好的療劑，並致贈感謝狀給前來表演的旮勒思南樂團團長王韋涵（左）。圖／周牛莒光提供
衛福部台東醫院心理諮商師周牛莒光（右）表示，聆聽音樂是心靈憂傷時，最好的療劑，並致贈感謝狀給前來表演的旮勒思南樂團團長王韋涵（左）。圖／周牛莒光提供

台東 團隊 鐵花村

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