憂傷秋冬 部立台東醫院用音樂撫慰病友心靈

長期以來都在鐵花音樂聚落及活動演出的旮勒思南樂團，近年也深入衛福部台東醫院精神科病房，進行公益性的關懷演唱。這回台東醫院精神科特別邀請樂團團長王韋涵，獨自一人蒞臨病房自彈自唱許多動人歌曲，用音樂撫慰病友的心靈。

台東醫院心理諮商師周牛莒光表示，聆聽音樂是心靈憂傷時，最好的療劑，希望藉由音樂、歌聲，以促進病友心理健康，展現生命活力與精神。尤其時序進入秋冬，會有季節性的憂鬱情緒，音樂、歌聲可以紓緩憂鬱，病友與歌手的互動，更可以增進病有的自信心。

在表演過程中，台上台下打成一片，病友阿江點唱「大海」。阿江說，剛開始時很緊張，擔心歌手會拒絕，可是在醫護人員的鼓勵及歌手親切地與阿江互動下，阿江一邊打拍子一邊隨著歌唱。王韋涵說，台東地處偏遠資源少，醫院精神科對病友照顧令人十分感動，接獲邀約時，立即答應了。

周牛莒光進一步表示，醫院精神科醫療團隊對於病友的照顧，除平時的醫療外，更延伸至假日、夜晚，提供病友們最好的醫療照護及各項服務，並鼓勵病友們能夠相互支持與關懷。團隊將會透過社區資源，辦理各項心理衛生關懷活動，增進病友的身心健康與學習如何與社會有良性的互動。