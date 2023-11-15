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全台國產海鮮一次購足 林口三井展售會 新鱻登場

文／ 簡銘佑

圖／簡銘佑
圖／簡銘佑

秋冬時節，也是國產海鮮最美味的季節，為了讓更多消費者都能品嚐到全台國產水產品的新鮮美味，感受其獨特魅力，即日起到11/30日為止，在MITSUI OUTLET PARK 林口1樓六角廣場，特別舉辦聯合展售會，現場彙集各地的新鮮漁獲，友善養殖的高雄鱸魚、有水中人參之稱的雲林帝王鰻、外銷日本的彰化霸王黑蜆、黑潮海水培育的台東白蝦、東北角山海孕育的九孔鮑魚等，還有高營養價值的各類加工品，全台最鱻的享受，來一趟通通帶回家。

位在新北市林口區的三井OUTLET PARK，是一座以悠閒渡假風格概念打造，鄰近桃園機場捷運林口A9站，交通便利，佔地廣闊，是北臺灣最大規模的複合式購物中心，平日就經常有不少民眾前往，逢假日更是人山人海，是非常適合推廣國產海鮮的好地方。

圖／簡銘佑
圖／簡銘佑

臺灣四面環海，每個時節都盛產不同的魚蝦貝類，而在對的時間吃對的海鮮，不僅可以滿足味蕾，其蘊含的高營養價值，更能在寒冷的天氣裡，帶來滿滿的能量與溫暖，至於要到哪裡找到最對時的漁獲呢，如果無法跑遍全台的漁港，那就來林口三井的展售會吧！琳瑯滿目的產品，將開啟一段視覺與味覺的饗宴。

除了各式各樣的水產品展出以及試吃外，假日還有知名廚師到現場駐點，不僅會教大家如何料理食材，快速出好菜，參與的攤商更是推出日式蒲燒鰻買五送一等展場限定優惠，喜歡享受美食的您，記得一定要去朝聖喔！

圖／簡銘佑
圖／簡銘佑

真的無法前往現場的民眾，也可以到由漁業署所成立的買魚去及鱻魚購網站選購，平台所有商品都經過認證，品質有保證，安心食用零負擔。

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