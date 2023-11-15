台灣確定將引進印度移工 勞動部：採定額漸進式開放

我國將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU）。勞動部今表示，引進印度移工是為因應產業缺工補充人力，積極回應各界期待新增移工來源國，以利雇主多元選擇，初步將採定額漸進方式逐步開放，成效良好再擴大引進人數，至於最初定額多寡，待MOU簽訂後再進一步討論。

年底前，台灣印度雙方將簽署勞務合作備忘錄。為確保印度移工來台符合產業需求，勞動部研擬「開放印度移工來台工作試辦行動計畫」（暫定），後續將提報雙邊工作會議層級討論，預計採定額漸進方式逐步開放。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國說，初步規畫是以定額漸進、穩健方式逐步開放，必須考量後續雇主聘雇意願及反應等因素，若成效良好再行擴大引進人數。過去開放引進蒙古移工時也有過類似做法。