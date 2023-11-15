台灣確定將引進印度移工 勞動部：採定額漸進式開放
我國將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU）。勞動部今表示，引進印度移工是為因應產業缺工補充人力，積極回應各界期待新增移工來源國，以利雇主多元選擇，初步將採定額漸進方式逐步開放，成效良好再擴大引進人數，至於最初定額多寡，待MOU簽訂後再進一步討論。
年底前，台灣印度雙方將簽署勞務合作備忘錄。為確保印度移工來台符合產業需求，勞動部研擬「開放印度移工來台工作試辦行動計畫」（暫定），後續將提報雙邊工作會議層級討論，預計採定額漸進方式逐步開放。
勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國說，初步規畫是以定額漸進、穩健方式逐步開放，必須考量後續雇主聘雇意願及反應等因素，若成效良好再行擴大引進人數。過去開放引進蒙古移工時也有過類似做法。
蘇裕國說，有關開放的行業別、引進名額、直聘或仲介模式，都必須等到雙邊會議討論才會定案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言