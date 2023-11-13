鯉魚颱風將生成侵台機率曝 粉專估可能助攻周末冷空氣威力

根據中央氣象署資料顯示，目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓（T.D.），今天凌晨2時的中心位置在關島西南方海面，以每小時4公里速度，向南南西移動。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，時序進入11月，熱帶洋面仍十分熱鬧，目前海面上有95W及96W兩個擾動。而於菲律賓東方海面，昨天晚間形成熱帶性低氣壓（95W），預計未來幾天有可能形成今年第17號颱風鯉魚。

「觀氣象看天氣」表示，預估對台灣不會有直接影響，但根據模式預測，周末可能會間接增強冷高壓在台灣周邊的氣壓梯度，將使冷空氣威力增加，預計周五以後北部及東部地區低溫將下探13-15度。務必做好保暖工作。