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鯉魚颱風將生成侵台機率曝 粉專估可能助攻周末冷空氣威力
根據中央氣象署資料顯示，目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓（T.D.），今天凌晨2時的中心位置在關島西南方海面，以每小時4公里速度，向南南西移動。
氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，時序進入11月，熱帶洋面仍十分熱鬧，目前海面上有95W及96W兩個擾動。而於菲律賓東方海面，昨天晚間形成熱帶性低氣壓（95W），預計未來幾天有可能形成今年第17號颱風鯉魚。
「觀氣象看天氣」表示，預估對台灣不會有直接影響，但根據模式預測，周末可能會間接增強冷高壓在台灣周邊的氣壓梯度，將使冷空氣威力增加，預計周五以後北部及東部地區低溫將下探13-15度。務必做好保暖工作。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，第17號鯉魚颱風即將形成，初步預估會先往菲律賓靠近，然後再轉向東北「拉」出去，以這個走法機率較高。由於周末之前會有一股較強冷空氣南下，準鯉魚要整個游到台灣機率不高，但尚未確定之前，都仍有些許變數在，繼續觀察。
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