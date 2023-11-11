中科盃路跑活動今開跑 超過600名員工及家人共襄盛舉
中科活力開跑！一年一度「中科盃勞工法令教育暨推廣職工福利路跑」活動，今（11） 日假國家科學及技術委員會中科管理局水堀頭公園鳴槍起跑。為響應全民運動風氣，今年度路跑活動擴大舉辦，現場超過600名中科園區廠商員工及家人共襄盛舉，一同享受美好的周末。
中科管理局副局長施文芳表示，水堀頭公園是一座兼具防洪、生態保育及休憩功能的自然生態公園，此次路跑活動規劃環公園步道約5公里，沿途步道平坦舒適，在秋天涼爽的氣候下最適合不同年齡老少，一同享受運動帶來的舒暢感，釋放長期坐在辦公室中累積的緊繃感和壓力，更能鼓勵員工在閒暇之餘，也能多到戶外散步踏青，提升身心健康。
本次路跑活動提供精美的露營椅及餐盒作為完賽禮外，更規劃了雙人木吉他彈唱音樂表演、人入氣球、泡泡秀等精彩演出，還有增進民眾對於自身職場權益的勞動基準法、性別平等工作法、職業安全衛生法等勞工法令有獎徵答。
提供電動機車、液晶電視、平板電腦等60項精美好禮，讓中科園區的員工能在活動過程中，更加認識自身權益，促進中科園區成為友善幸福職場。
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