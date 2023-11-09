違停加嚴朝令夕改！運將挺路權團體 炮口對王國材：吹冷氣什麼都沒做

違停新制加嚴成戰場，交通部擬維持罰款，但暫緩記點，年底前完成畫設10%黃線後再恢復，預計今宣布初步規畫。行人零死亡推動聯盟等路權團體不滿朝令夕改，籲交通部守住底線，更要交通部長王國材若扛不住壓力，自行下台，不排除再發起街頭抗議活動。與會的台北市計程車駕駛員職業工會也強調，與路權團體立場一致，支持「還路於民」、行人零死亡願景，異口同聲炮口也指向王國材，法令通過到上路，「一年時間你在幹嘛？吹冷氣什麼都不做？」

今年6月30日起，《道路交通安全管理處罰條例》新制上路，原46項檢舉項目新增到59項，恢復民眾可檢舉人行道、行人穿越道等處臨停車輛；由於新制同步加嚴違規記點，1年內達12點，吊扣駕照2個月。職業駕駛憂心生計向民代陳情，日前發動計程車包圍交通部抗議；支持交通改革者則認為，違規就是不對，否則誰要守法，使檢舉及記點新制上路滿4個月之際，再掀論戰。

王國材昨對外鬆口，在畫設黃線臨停區等配套尚未妥適前，考量職業駕駛人因易集滿12點，遭吊扣駕照，基於其生計考量，因此擬先暫緩記點，已請22縣市政府在每100至150公尺紅線，畫設10%黃線臨停區域，今年底完成畫設後再恢復記點，違規罰款則維持。

不滿交通部有意暫緩違停記點新制，行人零死亡推動聯盟等路權團體，以及關注交通改革的網紅Cheap等人，今天下午召開記者會。

受邀出席的台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾表示，11月6日交通部與職業駕駛人會議，自己有參加，記點延緩也是由他提出。不過，他強調，包括自己在內的所有駕駛人，都支持要「還路於民」，都要行人零死亡願景。

李威爾強調，人人都會是行人，也會是駕駛人，大家立場一樣，共同訴求在於，道路交通安全是複雜事，但政府沒公開或廣邀所有團體，針對不同行業訴求，分別溝通。

他說，之所以提出暫緩實施，因其依法有據，唯有立委才能重新檢討；然而，實行四個月後，對職業駕駛人困難，每個人平均記點達7至8點，甚至到8點不敢開車，以致幾乎影響營運生計，才會提出。

李威爾痛批，當天會議上，駕駛人當面指責交通部長王國材，法令通過到上路實行有1年時間，交通部這一年什麼都沒做，「這一年你在幹嘛？吹冷氣什麼都不做？」最後引發人民團體、駕駛人團體抗議，才開始重視。

李威爾呼籲，任何一個人都是駕駛，也是行人，大家立場都一樣。話鋒一轉，他說他要痛批，台灣立委完全不專業，當初才會通過這樣法令，現在還有立委大言不慚「我很不恥」，「法是你們訂的，舉手那些立委到底專業在哪，現在站在這邊大言不慚指責別人，先指責自己吧！」

出席的國民黨立委游毓蘭表示，記點新制上路後，現在喊暫緩，代表交通部朝令夕改，做事前又不肯和各公民團體對話，閉門造車。

她強調，交通3E中工程為先，執法才是最後，但交通部現在都是用執法，多少人罰單不繳，欠繳大戶有400萬。她說，法律無法落實，交通安全成空談，人命流失，「王國材說各縣市10%要畫設黃線，我在立法院不知道質詢多少次，馬耳東風，因為我不是執政黨立委啊！」