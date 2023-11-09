冬令進補這帖先收藏！羊肉爐、麻油雞非大家都適合 這類體質恐NG

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聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
薑母鴨、藥燉排骨、四物湯、十全大補湯等為冬令常見進補食材。圖／報系資料照
薑母鴨、藥燉排骨、四物湯、十全大補湯等為冬令常見進補食材。圖／報系資料照

24節氣立冬剛過，正式進入冬季，不少民眾會選擇食補，中醫師提醒，要視個人體質選擇溫補、平補或涼補，民眾常會食用的羊肉爐、薑母鴨都是溫補；四神湯、銀耳湯是平補；青草茶、菊花茶則是涼補。不同年齡族群也有不同的藥材選擇。

台北市立聯合醫院中醫部長陳朝宗說，進補要按照體質，是否生病、燥熱或虛寒、年齡大小都有對應的補方，如有三高等慢性病，或碰到生理期及懷孕期，要先徵詢過中醫師再進補；有消化道疾病要先治療好再補；處於感冒或有急性感染等外感病症則不宜進補。

如果不知道自己屬於虛寒或燥熱體質，則可從以下幾個身體表徵判斷：

※虛寒體質：怕冷、手腳冰冷、臉色蒼白、精神不振、大便稀溏、白帶多為清澈水狀

食補建議羊肉爐、薑母鴨、十全大補湯等 ，促進血循祛寒暖身。

※燥熱體質：怕熱、口乾舌燥、容易嘴破、情緒煩躁、便祕難解、白帶多稠且黃綠色

食補建議青草茶、菊花茶、洛神花茶等，清熱解毒養陰補陰。

一般的情形則為平補，四神湯、銀耳湯、冰糖蓮子湯等，溫和滋補且四季都適合，如果不敢吃豬肚豬腸等，也可以用排骨或豆類替代，陳潮宗提醒，如有服用西藥者，要間隔1到2小時。

台北市中醫師公會理事長林源泉則說，熱補料理如羊肉爐、薑母鴨、燒酒雞等，加入蔬果就看變成溫補，加入少量有香味的中藥材如當歸、枸杞，和冬瓜、蘋果與羊肉一起燉，好吃又清甜，且羊肉本就較為溫潤、不易上火。

另一項民眾食用的熱補料理麻油雞，林源泉表示，通常建議虛寒體質者才吃，如果平常就火氣大、熬夜，不過身體受不了的話，除了長痘痘，還可能火氣大睡不著，嚴重者甚至會便秘，在烹調上也可以用苦茶油取代麻油。

如果不喜歡「食補」也可以可慮用貼的，陳朝宗提到，可用「夏養三伏，冬補三九」，也就是從冬至的隔天算起，每9天一數，共推算出的3個9天， 在這3天的時間，使用辛溫散寒、祛痰逐飲的藥物，在特定的穴位敷貼，可改善過敏性疾病和易感冒的體質。

陳朝宗說，今年三九天敷貼日期為，初九：112年12月31日、二九：113年01月09日、三九：113年01月18日，不過也不一定要在當天，前後幾天也都有效果。

台北市立聯合醫院中醫部長陳朝宗說，進補要按照體質。記者賴昀岫／攝影
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林源泉表示，麻油雞屬於熱補，通常建議虛寒體質者才吃。圖／中醫師公會全聯會提供
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補冬常用藥材。記者賴昀岫／攝影
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中醫 薑母鴨 立冬 節氣

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