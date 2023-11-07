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「每月加薪1萬不可行」 護理公會要薛瑞元出面解釋

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部長薛瑞元。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
衛福部長薛瑞元。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

多家醫院私立醫院祭出加薪留人才，衛福部昨天也宣布，轄下26家部立醫院明年調薪，護理師護士公會全聯會希望，護理師每月加薪1萬元，並直接匯入戶頭，持續2年，衛福部長薛瑞元說，「這是不可行的做法」，護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜直言，看是預算問題還是機制問題，至少要給個說法。

衛福部昨宣布，轄下26家部立醫院，從明年1月開始，隨公家機關調薪計畫加薪4％，金額約1500至2500元不等，台大、三總、北榮等公家醫院也跟進；紀淑靜表示，仍希望護理師每月加薪1萬元，並直接匯入戶頭，持續兩年。衛福部長薛瑞元回應，「這是不可行的做法」。

紀淑靜說，全聯會是代表全體護理人員發聲，就會堅持所提出的訴求，還是希望可以每月加薪一萬元，不過都是可以談的，且除了政府有作為，醫院也要調整薪資，但整體的調減還是應該要讓人員有感，後續也會持續拜會各政黨高層，不過卡在選舉，時間還在敲定。

「談到加薪，永遠不會有人說滿意、說謝謝的。」衛福部長薛瑞元今天說，衛福部已拿出誠意，且公私立醫院也都願意，提出護理師加薪的措施，若如護理師護士公會全聯會提出，護理師每月加薪1萬元，直接匯入戶頭，持續兩年，這樣是不是說，兩年後調回現在的薪資，「這是不可行的」。

有關部分部立醫院加薪狀況，衛福部昨表示，部分醫院自今年第一季起（3月至10月）護理人員薪資就已陸續調整，其中項目包含久任獎金平均3,000元/月、夜班津貼1,850元/月、特殊單位津貼依病房屬性1,600-2,500元/月，證照津貼2,000元/月，平均年薪為64.8萬至92萬。於今年11月1日起仍有部分所屬醫院預計增加病房輪班津貼800-2,000元/月。

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