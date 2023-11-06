跨150年落葉歸根！ 牡丹社4排灣族人遺骨自英返台 寄藏南科考古館

原民會今在國立台灣史前博物館南科考古館辦理牡丹社事件遺骨寄藏儀式，4名當年戰死的排灣族遺骨歷經近150年，昨從英國愛丁堡大學運回台灣，這也是台灣原住民成功完成國際返還祖先遺骨首例，今暫置南科考古館，後續將進行DNA等學術研究，屏東縣牡丹鄉長潘壯志等族人也出席，見證這歷史一刻。

歷史記載，1871年琉球宮古島朝貢船遇颱風漂至台灣南部海岸，54人被原住民殺害，1874年日軍出兵來台討伐，屏東恆春半島山區的排灣族牡丹和高士佛社，在石門山和日軍激戰，因武器和兵力懸殊，牡丹社頭目阿祿古父子多名族人戰死，之後議和，清廷賠款，史稱「牡丹社事件」。

據文獻記載，日軍取下12個勇士頭顱帶回日本，其中4個被輾轉帶至英國，收藏在英國愛丁堡大學人類學系解剖學博物館，另外8具頭顱據稱仍在日本。

2019年11月名醫兼作家陳耀昌教授以「牡丹社原住民四具遺骨收藏在英國愛丁堡大學」做為論文發表，也告知原民會此重大訊息，2020年委託中央大學胡川安老師調查研究證實。

原民會主委夷將•拔路兒今在遺骨寄藏儀式提到交涉過程，他說，2021年11月寫信給英國愛丁堡大學，希望秉持聯合國原住民族宣言第11、12、31條精神，原住民族有權要求返還遺骨，而國家應透過有效的機制確保歸還，正式向該校提出，去年7月愛丁堡副校長回信同意返還。

經完成相關作業程序，原民會副主委鍾興華上月28日率代表團共19人赴英參加並擔任見證，牡丹鄉長潘壯志等人代表牡丹鄉諸部落接受返還，昨下午順利回到台灣，今上午完成在南科考古館完成遺骨寄藏儀式。

包括立委伍麗華、潘壯志、屏東縣議員林采穎等10多人也身著原民服裝出席，也希望後續向日方交涉，早日將另外8具先人遺骨運回台灣。

南科考古館主任田詩涵說，未來將進行約4個月的形態學研究工作，並在族人同意下，後續進行DNA鑑定、比對工作，進一步和部落合作，透過歷史事件、國際訪談經驗的推廣和傳統文化的傳承，進行社會的教育與推廣工作。