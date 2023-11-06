促推午餐專法 立委民團3訴求盼費用透明、強化營養教育

兒福聯盟營養午餐調查發現，學校營養午餐不營養又不受兒童歡迎，而且22縣市各有規範、各行其是，民團及立委認為應有專法訂定一致性的規範來管理監督，並提出強化學校營養教育，補足專業人力、建立透明化經費分配原則、鼓勵學校自設廚房等3訴求，盼讓兒少能吃的營養、健康、新鮮、安心。

兒盟今與大享食育協會、中華民國營養師公會全國聯合會、董氏基金會，以及立委陳培瑜、王婉諭、陳琬惠共同召開「營養午餐要專法，兒少食安不能等 」記者會，指出目前營養午餐存有不營養、不透明、不安心等3大問題，因此要求盡快訂定專法，強化兒少飲食營養教育，補足校園專業人力、確保學校營養午餐經費使用狀況透明公開、鼓勵學校自設廚房，縮短食物運送與保存時間，減少食安風險。

陳培瑜表示，營養午餐專法是多元且複雜問題，許多事項並未透過法條明文規範如何處理，部分內容僅透過行政規則予以規範，因此須不斷與行政部門、民間團體、營養師、團膳業者、食材供商討論專法細節；教育部雖推動「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，但非偏鄉、都市學校的營養午餐問題都需解決，盼教育部盡快制定營養午餐專法。

王婉諭指出，根據教育部資料顯示，近3年有近7000件學校營養午餐疑似食物中毒事件，除食安問題外，其規範與價格採各地方自治模式，導致「一國22制」現象，南北價格差距可高達40元，部分中南部學校每餐僅20至30元，要四菜一湯還要水果、飲料，即便大量採購，這樣的價格仍不可思議。因此支持訂定專法，並要求包含七大面向，包含專責單位管理、飲食營養教育、食材來源透明、學生家長參與回饋機制、供餐品質及營養把關機制、補除學校專業人力、費用合理並因應物價逐年調整。

陳琬惠說，以宜蘭經驗為例，近年推動免費營養午餐與集中式廚房，獲得高滿意度，重點是要透明化，因此，未來在鼓勵自設廚房或集中式廚房的同時，也應增加配套的稽查考核次數、強化學校橫向聯繫與食安通報能力，以維護學童的午餐品質與衛生安全，才能讓家長放心。

大享食育協會秘書長黃嘉琳秘書長表示，在教育通盤考量和整體食物政策規劃皆付之闕如的情況下，層出不窮的食安問題也只是剛好而已，訂定學校供餐專法不會讓問題迎刃而解，但若連晚日本70年、韓國40年的專法都沒有，凸顯主管機關並無真正從孩子福祉出發，才會容許學校營養午餐政策一直出現前後矛盾、疊床架屋的混亂處境。

董氏食品營養中心主任許惠玉強調，營養午餐費用應透明化，包含中央、地方政府、學校、家長各自所負擔的費用，並依費用對照菜色的品質；針對學校午餐食材進行教育，讓學生喜愛學校餐桌食物、珍惜食物不浪費，並培養正確口感（真正食物的味道）及判斷選擇食物的能力；落實孩子吃當季、在地食物；另外，政府應做好午餐食材衛生安全源頭管理，提供有品質、合理價位的平台供學校使用。