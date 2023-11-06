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入秋最強冷空氣周末襲台 吳聖宇：有機會跌到16度以下

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周末南下的這一波東北季風，可能讓夜晚清晨的低溫也有比較大的降幅，包括台北市區都預報可能會有19度的低溫，郊外空曠地區以及沿海迎風地區又會更低，有機會降到16度以下，預期將會是入秋以來比較有感的一波東北季風增強過程。本報資料照片
周末南下的這一波東北季風，可能讓夜晚清晨的低溫也有比較大的降幅，包括台北市區都預報可能會有19度的低溫，郊外空曠地區以及沿海迎風地區又會更低，有機會降到16度以下，預期將會是入秋以來比較有感的一波東北季風增強過程。本報資料照片

今天的天氣將有變化，天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，新一波冷鋒即將要掠過台灣附近，不過鋒面結構較好的部分位置偏北，並沒有直接帶來明顯的天氣影響。

他說，主要是今天下午開始東北季風增強，大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東還有北部山區陸續會有出現局部短暫陣雨的機會。其中，在宜蘭南側的山區可能要注意今晚有些局部稍大的雨勢出現，桃園、新竹一帶雲量增多，苗栗以南就不太受到影響，天氣還是維持穩定。

不過，吳聖宇表示，這波東北季風並不持久，明天就會逐漸減弱，水氣也減少，因此預報資料來看明天白天的雨很快就會減少，只剩下迎風面的局部短暫陣雨，整個天氣又會好轉起來。

周三是24節氣立冬，吳聖宇說，周三風向轉東風，並且會維持到周四甚至到周五白天，天氣大致穩定，東半部有局部短暫陣雨，西半部晴到多雲。

再下一波東北季風增強，吳聖宇表示，看來要等到周五晚間，並且將會維持到周末，後面這一波季風增強同時伴隨有華南雲雨帶東移，水氣相對較豐沛，因此降雨就會比較多，持續時間也比較長。其中，在新竹以北到東半部降雨的情況會明顯一些，中部及南部的山區也可能有些局部短暫陣雨的機會。

溫度方面，今天上半天還是溫暖偏熱的情況，各地高溫預報都還是上看29-30度以上，午後東北季風增強後才會降溫下來。明天白天北部、東北部、東部高溫會降到22-25度左右，中部、南部、東南部影響不大，高溫還是有機會來到30度或以上。

他說，周三到周五又會是溫暖偏熱的情況，各地高溫再度上看30度以上。

吳聖宇表示，周五晚間東北季風增強後再度轉涼，周末期間在北部、東北部、東部等地配合降雨增多，溫度下降的情況就會比較明顯，白天高溫一下子就會降到21-24度間，中部、南部、東南部受影響還是比較小，高溫雖然下降但還是有28-30度左右。

吳聖宇表示，值得注意的是，周末南下的這一波東北季風，可能讓夜晚清晨的低溫也有比較大的降幅，包括台北市區都預報可能會有19度的低溫，郊外空曠地區以及沿海迎風地區又會更低，有機會降到16度以下，預期將會是入秋以來比較有感的一波東北季風增強過程。

他說，時序愈來愈進入深秋，雖然今年偏暖，但是降溫的狀況還是會有，仍要特別注意身體健康。

東北季風 高溫

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