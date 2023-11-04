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全國逾萬人等器官移植 醫：台灣「這點」輸歐美

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
目前全國各醫院器官待移植者，有1萬905人。圖／取自器捐中心網站
目前全國各醫院器官待移植者，有1萬905人。圖／取自器捐中心網站

目前全國各醫院器官待移植者，有1萬905人，需求前3名依序為腎臟、肝臟和眼角膜。台北榮總外科部移植外科主治醫師林釀呈說，推行以來捐贈人數有增加，不過以眼角膜等組織為多，器官則維持每年100到120例捐贈者。

林釀呈表示，因為目前捐贈器官主要以腦死病患為主，不過並非每名患者腦部受傷就一定會走向腦死，潛在捐贈者不是那麼多，家屬意願也是重要因素，所以除推廣器捐的風氣外，登錄中心也推廣心臟死亡後的器捐。

至於心臟死亡和腦死的器捐差別，林釀呈說，腦死病患主要是因為腦部受傷無法挽救，心臟死亡則是因為衰竭、腦部傷害等生理因素，醫師判定為生命末期，可選擇拔管移除呼吸器再器捐，每年增加10到12例。

林釀呈指出，2021年本土疫情爆發時，有規定禁止跨院器官捐贈予、摘取達1年，登錄中心統計，2021年6到7月每月捐贈認數僅約5到6人，和往年每月20到30例相比差距很大，不過目前疫情逐漸趨緩，同時也證實感染者的肝臟和腎臟捐出，受贈者使用也沒有問題。

中華民國器官捐贈協會理事長江仰仁說，2020年單年逾400例，雖前段時間受疫情影響，不過隨疫情趨緩，截至今年9月每月約30例，原則上要恢復到每年300例左右應是可預期的。

江仰仁也說，政府還是要帶頭做器官捐贈，不能單靠醫院或民眾自主意識，畢竟目前政府已在推行安寧照護和病人自主權利，且台灣目前將「如何告知病人家屬器捐選項」，列為醫院評鑑項目之一，但主管機關衛福部其實沒有訂定明確條文。

江仰仁說，目前西班牙和美國視器捐贈前兩大國，前者是默許制、沒有反對就器捐，許多歐洲國家也跟進；後者則和台灣一樣屬於詢問制，且美國在疫情後開始追上西班牙，差別就在於如何告知病人家屬器捐選項，如何將這個選項列為醫師和病人溝通的氛圍，是政府該對醫院做的要求，台灣距離移植先進國家還很遠。

圖為衛福部推廣器官捐贈的吉祥物小熊。本報資料照片
圖為衛福部推廣器官捐贈的吉祥物小熊。本報資料照片

器官捐贈 疫情 醫師 患者 病人自主權

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