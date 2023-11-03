亞蔬中心50周年將辦開放日 網友最想吃這道隱藏版美食

設立於台南善化的「亞蔬-世界蔬菜中心」今年邁入第50年，目前已收集約6萬5000份種原，並研究新品種，協助提升全球人民營養及經濟成長，今天新建的實驗大樓正式啟用，未來鏈接國內外學研單位，開發更多適應氣候變遷的蔬菜品種，明天也將舉辦久違的觀摩日活動，開放民眾參觀成果，網友則相當關心，屆時能不能買到亞蔬餐飲部製作的起司蛋糕。

「亞蔬-世界蔬菜中心」50年前由美國、日本、韓國、菲律賓、越南、泰國、中華民國及亞洲開發銀行共同成立，今天實驗大樓啟用儀式包括美國在台協會會長孫曉雅、外交部常務次長陳立國、農業部代理部長陳駿季都出席，還有來自歐、美、亞、非各國的農業組織代表。

陳駿季表示，世界開發中及落後國家民眾缺乏蔬菜營養，台灣政府向來支持亞蔬研究開發，特別是非洲原生蔬菜種原擁有抗氣候變遷特性，亞蔬也在坦尚尼亞及史瓦帝尼設立種原部收集原生蔬菜，再提供給非洲學校及家庭種植；未來實驗大樓啟用，將可鏈結國際及國內學研單位，讓蔬菜研究更快速，面臨氣候變遷等諸多挑戰，研究並開發新品種以適應氣候變遷造成的問題。

亞蔬中心主任沃培睿（Marco Wopereis）則說，亞蔬的使命是透過蔬菜研究，展現蔬菜在營養與經濟上的潛能，全球有30億人口因飲食不均衡而受苦，氣候變遷問題日益嚴重，蔬菜種原和品種需要具有對於對抗氣候變遷的韌性、同時營養豐富，以幫助農民提升經濟收入，亞蔬中心特別著重在幫助亞洲與非洲低收入國家。

亞蔬做為國際級研究機構，對外界來說總披著神祕面紗，過去不定期有對外開放日，近10年約有3、4次左右，這次歡慶50周年，明天將舉辦觀摩日開放參觀，民眾可在蔬菜試驗田自由穿梭，還有展示各類種子及昆蟲、真菌等生物科技實驗，親子也可體驗番茄嫁接及拓印蔬菜書籤等。