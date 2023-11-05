「白色巨塔」其實超血汗？網議6大醫護困境話題一次了解！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「醫護困境」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的醫護人員困境話題排行。

多數人身體不適時，首先想到的都是至醫院看病、接受醫護人員提供的專業治療，不過在這座白色巨塔中，其實有著許多「血汗」護理師、醫師的存在，因此我們針對「醫護困境」相關話題進行觀測，一起看看醫護人員所面臨困境有哪些。

「薪水低工時高」讓護理師待不下去！「工作繁忙」加上「學長姐不友善」也成為護理出走原因 ▲ 網友熱議TOP6醫護困境話題 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月網友針對「醫護困境」相關話題的討論，發現「低薪高工時」為最多人討論的醫護困境。由於疫情後爆發護理出走潮，導致護理人力嚴重不足，根據護理工會統計指出「今年（2023）1到5月，護理師執業人數就從18萬7519人，下降到18萬5901人」，造成既有人力需要在原先就相當繁雜的工作中增加更多業務，讓工作負擔更加沈重。

護師工會理事長就指出「餐飲服務業的工作都比護理師的薪資還要高，護理人員現在的月薪起薪3萬2到3萬6，環境不好、薪資沒有漲然後超時過勞」，點出護理人員工時與薪資不成正比，導致大量人員離職，缺口無法填補，使得薪水低、工時超高的現況無法得到舒緩。

而「高壓工作環境」與「人力短缺」也是令許醫護人員感到「心累」的重點。有護理師便提到「每天壓力都好大」、「無時無刻都要繃緊神經，單位氣氛也不是很好，學姊們對新人普遍不友善，現在真的壓力大到我連下班都在想醫院的事情」，表示自己在進行護理工作時，感到相當痛苦、無法負荷。

再加上方才提及的人力出走問題，又將壓力分攤到護理師肩上，造成更重的負擔，有人就說道「有一次從早上7點起床到晚上8點，中間都沒有進食跟吃飯上廁所，真的不想再過這種沒吃飯、沒喝水、沒上廁所、沒換衛生棉的日子了，而且還是常態」，點出醫護工作壓力極大，連忙裡偷閒的時間都沒有，讓人不禁萌生想離職的想法。

醫院是拯救病人性命的地方，但提供醫療的人員卻是「燃燒」自己來幫助病患，那麼醫護人員的健康該由誰來把關呢？台灣醫療量能與人力的問題迫切需要被正視，除了政策、制度上還有待政府與相關單位改善外，一般民眾就診時也可注意自身的禮貌，彼此將心比心，互相給予應得的尊重。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「醫護困境」相關討論則數。觀測期間：2023/07/30~2023/10/29，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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