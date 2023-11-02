亞洲第一！鹿林山測站獲NASA認證 今成立檢校訓練中心

環境部與美國太空總署（NASA）合作的氣膠自動觀測網亞太AERONET檢校訓練中心今正式成立，環境部表示，鹿林山測站今起成為亞洲第一、全球第三經NASA認證的大氣監測站，未來將協助東南亞國家進行大氣監測校準驗證，另目前鹿林山測站每預算約700萬，因應之後校正及人才培育，欲爭取經費至1000萬元。

環境部長薛富盛表示，氣膠自動觀測網亞太檢校訓練中心成立，可協助東南亞國家校準太陽光度計，以觀測氣膠光學厚度瞭解大氣氣膠分布，有助於掌握區域性氣膠變化及境外影響情形。

薛富盛說，過去20多年來與NASA長期合作建立互信基礎，台灣過去30多年來在氣象、遙測的研究也是國際前段班，加上鹿林山監測站得天獨厚的高山監測條件，才能在今天獲得NASA認證。

環境部監資司長謝炳輝表示，鹿林山測站目前每年預算約700萬，為因應之後校正、人才培育等需求，盼爭取預算至1000萬元。

鹿林山測站座落於嘉義與南投交界、玉山國家公園內，位於海拔2862公尺的自由對流層中，長期監測溫室氣體、輻射通量、大氣汞、氣膠等空氣汙染物。

中央大學環境監測技術聯合中心教授王聖翔說明，除了溫室氣體，氣膠就是另一種空氣汙染，如懸浮微粒，最後都會造成環境、氣候的變化，依靠設備觀測可分辨氣膠的種類、來源；目前鹿林山每年可進行約20組儀器校正，未來也會規畫再擴充設備，強化監測及校正需求。

王聖翔說，鹿林山監測站之所以能成為全球第三個被NASA認證的大氣監測站，是符合高山乾淨大氣背景及成熟人才技術等2大關鍵，除鹿林山外，目前全球符合條件的只有夏威夷背景站（Mauna Loa）及西班牙伊薩尼亞背景站（Izaña）受AERONET認證。

環境部表示，AERONET採用先進的地面遙測技術，全球廣布1000多個測點，累計長達30多年的空氣品質資料庫，也常用來評估氣候變遷與空氣汙染變化的重要數據，為國際上相當廣泛應用的資料之一。