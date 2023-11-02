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錯把馮京當馬涼？網友指食藥署衛教姑婆芋卻拿「千年芋」
食藥署昨舉行記者會衛教關於「姑婆芋」的衛教資訊，強調一般民眾難以辨別，因此現場更拿出「姑婆芋葉子」示範辨別的方式，卻被網友指出那「根本不是姑婆芋」，而是「千年芋」是可以食用的品種。對此，食藥署表示尚在釐清，預計今日稍晚將說明情況。
食藥署副署長林金富昨表示，今年10月有2名民眾，晚上到北部某渡假酒店大廳酒吧用餐，因炒飯底下墊有修剪後的「姑婆芋葉」，造成短短10分鐘內「中毒症狀」，嘴唇、喉嚨刺痛，後續出現吞嚥困難的等症狀。
食藥署食品組副組長鄭維智記者會當下更拿出姑婆芋與芋頭標示的葉子，現場示範「滴水辨別」。鄭維智說，姑婆芋與芋頭外觀極為相似，一般民眾較不易辨識，但「芋頭葉上有絨毛」，水滴在葉面上，會形成一顆顆小水滴，盾形葉片、葉脈不明顯，葉面葉柄交接處呈深紫色，芋頭本身有紫色斑點；而「姑婆芋葉面光滑」，葉子是廣卵形、基部呈心狀箭形，水珠無法凝結，與葉面相接之葉柄呈綠色，地下莖細長，且偏黃色。
沒想到食藥署記者會拿出的姑婆芋葉被專家指出「根本不是姑婆芋」。臉書粉絲專頁「胖胖樹的熱帶雨林（Fat-Fat Tree Tropical Rainforest）」發布貼文指出，「食藥署採的是可以食用的千年芋來自拉丁美洲，不是臺灣原生有毒的姑婆芋。」
胖胖樹的熱帶雨林的貼文中表示，千年芋又稱山藥芋，子芋可以食用，「台灣野外可以見到大型的天南星科除了姑婆芋，還有千年芋跟東南亞的大野芋喔！三種植物對一般民眾來說，確實很難區分。差異請參考我做的比較圖、表。還是搞不清楚，歡迎來找我擔任顧問。」對此，記者致電食藥署，回應表示收到相關的反應，目前正在釐清當中，稍晚將進行說明。
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