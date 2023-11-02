1張圖看聖嬰現象對台灣的影響 氣象署：暖冬、春雨增加

全球海溫和大氣環流監測資料目前顯示，聖嬰現象正在持續發展中。「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，近期的海洋聖嬰指標仍維持上升趨勢，2023年7至9月平均數值已來到1.3，預期今年秋季就會達到聖嬰事件成立的標準，並持續到2024年，全世界將處於聖嬰現象的影響中。

氣象署說，雖然台灣不在聖嬰現象主要發生的赤道太平洋區域內，但台灣氣候仍有部分受到聖嬰的間接影響。像是在聖嬰年時，秋季至隔年春季的季風將出現變化，聖嬰現象所引發的南海-菲律賓海反氣旋，會加強台灣附近的西南風使熱帶暖空氣移入，同時也減弱了東北季風使冷空氣不易南下。

氣象署表示，由於海溫與季風變化，聖嬰發展成熟後的一年，台灣氣溫易偏暖。冬季出現「暖冬」、隔年夏季也會變得更熱。

而海溫變化，也使菲律賓東方海面易生成反氣旋環流，帶來西南風，形成有利於降雨的環境，氣象署說，因此聖嬰隔年春季台灣會出現「春雨增加」的情況。

此外，氣象署說，聖嬰現象發展時的夏秋季，由於暖海水環境偏向赤道中東太平洋，西北太平洋颱風「生成位置距離台灣較遠」，而「颱風數量接近或略少於正常」。

不過，氣象署表示，每個聖嬰現象都存在個案差異，今年聖嬰雖已逐步發展，但目前西北太平洋、大西洋海溫偏暖，和過去的聖嬰發展狀態不太一致，因此以上種種有關聖嬰現象對台灣氣候的典型影響特徵並非絕對都會發生。但仍可以透過氣候模擬與預報，提前做好面對異常氣候的準備。