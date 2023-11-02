失智症紅綠燈／只有老人才會失智嗎？

Q：阿茲海默症就是失智症嗎？只有老人才會失智？

A：失智症（Dementia）不是單一項疾病，而是一群症狀的組合，它的症狀不單純只有記憶力的減退，還會影響到其他認知功能，包括語言能力、空間感、計算力、判斷力、抽象思考能力、注意力等功能退化，同時可能出現干擾行為、個性改變、妄想或幻覺等症狀。

失智症大致分為「退化性」與「血管性」兩類，但失智者有時會存在兩種或以上的病因，最常見的是「阿茲海默症」與「血管性失智症」並存（又稱為混合型）。

雖然失智者大多年齡偏長，但實際上青壯年人口也可能失智，如果在65歲以前發病，即為「年輕型失智症」。相較於老年型失智症，年輕型的病程發展更快，由於初期症狀經常是憂鬱、焦慮、壓力大、睡眠障礙等，容易被忽略，因而導致延誤就醫，平均耗費1.5年才有辦法確診。

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