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招財放客廳角落！命理師教立冬開運鹽燈最佳位置 七個吉日勿錯過

聯合新聞網／ 綜合報導
擺放鹽燈提升運勢是順應自然運行的法則，無論想增加事業運、貴人運，或健康運，都可以順勢而為少花點力氣。 圖／本報資料照
擺放鹽燈提升運勢是順應自然運行的法則，無論想增加事業運、貴人運，或健康運，都可以順勢而為少花點力氣。 圖／本報資料照

雖然這幾天北部皆是秋老虎的天氣，不過11月8日(下周三)立冬就要來了。命理師柯柏成在臉書教學如何擺放「鹽燈」，讓自己的運勢不被這寒冷的溫度給凍住。

柯柏成說，無論是什麼宗教派別的人，「鹽和光」都是很能方便取得的居家或辦公的開運物。鹽本身還具有殺菌作用，放置鹽燈也有助於正負離子的交換。若是在寒冬裡多雨潮濕的情況下，鹽燈或許表面會潮解，但只需點亮一會兒，很快就會乾燥，也有助於人轉換心情和提升自我運勢。

至於該將鹽燈放至何處，柯柏成也說，將鹽燈放在家中或辦公室都很好，因為在開著的時候，鹽燈能夠釋放出負離子。以提升財運為目標的話，建議可放客廳的角落，若想增加貴人運則可放置於玄關處提升健康運還可以放在臥室順便當夜燈。

放於辦公室的話，若是沒有自己的辦公室，只需放置一個大小適中的鹽燈在桌上的左前方就可以了；但若是主管級有自己的獨立辦公室，則可以放在進門的對角處，以提升事業運

柯柏成更提醒民眾，若是想擺放鹽燈提升運勢的人也需注意一下安置的時間，目前以立冬(11/8)、小雪(11/22)、大雪(12/7)、冬至(12/22)、小寒(1/5)、大寒(1/20)一直到立春(2/4)為最佳，當然非節氣的話，當天的效果也不錯，但要長期提升運勢的話，還是建議在這些節氣的日子放上去效果最佳。

柯柏成直指，放鹽燈提升運勢是順應自然運行的法則，如此一來，無論增加事業運、貴人運，或健康運，都可以讓人順勢而為少花點力氣。

立冬 運勢 健康運 財運 秋老虎

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