招財放客廳角落！命理師教立冬開運鹽燈最佳位置 七個吉日勿錯過

雖然這幾天北部皆是秋老虎的天氣，不過11月8日(下周三)立冬就要來了。命理師柯柏成在臉書教學如何擺放「鹽燈」，讓自己的運勢不被這寒冷的溫度給凍住。

柯柏成說，無論是什麼宗教派別的人，「鹽和光」都是很能方便取得的居家或辦公的開運物。鹽本身還具有殺菌作用，放置鹽燈也有助於正負離子的交換。若是在寒冬裡多雨潮濕的情況下，鹽燈或許表面會潮解，但只需點亮一會兒，很快就會乾燥，也有助於人轉換心情和提升自我運勢。

至於該將鹽燈放至何處，柯柏成也說，將鹽燈放在家中或辦公室都很好，因為在開著的時候，鹽燈能夠釋放出負離子。以提升財運為目標的話，建議可放客廳的角落，若想增加貴人運則可放置於玄關處，提升健康運還可以放在臥室順便當夜燈。

放於辦公室的話，若是沒有自己的辦公室，只需放置一個大小適中的鹽燈在桌上的左前方就可以了；但若是主管級有自己的獨立辦公室，則可以放在進門的對角處，以提升事業運。

柯柏成更提醒民眾，若是想擺放鹽燈提升運勢的人也需注意一下安置的時間，目前以立冬(11/8)、小雪(11/22)、大雪(12/7)、冬至(12/22)、小寒(1/5)、大寒(1/20)一直到立春(2/4)為最佳，當然非節氣的話，當天的效果也不錯，但要長期提升運勢的話，還是建議在這些節氣的日子放上去效果最佳。

柯柏成直指，放鹽燈提升運勢是順應自然運行的法則，如此一來，無論增加事業運、貴人運，或健康運，都可以讓人順勢而為少花點力氣。