北榮秀傳大師論壇 諾貝爾獎得主等重量級學者發表演說

「北榮秀傳大師論壇 Master Forum」今下午於台北榮總舉行，特別邀請法國史特拉斯堡大學(University of Strasbourg)諾貝爾化學獎得主Jean-Marie Lehn 教授，以視訊連線方式進行演講，另有法國知名微創手術訓練中心（IRCAD）體系總裁 Jacques Marescaux 醫師及史特拉斯堡大學校長Michel Deneken，發表專題演講。

台北榮總院長陳威明、秀傳醫療體系院長黃士維、國立陽明交通大學校長林奇宏等100多位醫師於現場聆聽。北榮院方特別安排Jacques Marescaux 醫師、Michel Deneken校長參訪手術模擬創新中心及重粒子癌症治療中心，二位學者對於台北榮總先進的醫療設備與優質研發環境，深表讚揚。

陳威明表示，北榮與秀傳醫療體系於2022年8月1日簽署合作意向書後，進行多項醫療合作及人才交流，本次成功邀請國際重量級學者舉辦大師論壇，就是雙方合作的成果。

三位國際重量級學者在各自專業領域都獲得傑出成就，他們演講展示了知識的力量，並預示了未來的發展，不論是在化學、外科醫學還是大學教育領域，都充滿挑戰和機遇，激發聽眾更多關於學術和科學探索的想法，為學術和醫學界帶來了深刻的啟發。

陳威明強調，北榮是亞洲領先的醫療機構之一，除提供優質的醫療服務，在臨床和轉譯研究方面表現傑出，與國立陽明交通大學有著堅實的夥伴關係，希望藉由本次論壇的機會，開啟與史特拉斯堡大學合作的契機。

諾貝爾化學獎得主Jean-Marie Lehn教授為超分子化學專家，1987年諾貝爾化學獎三位獲獎者之一，本次演講主題為「邁向生命的步伐：化學的力量」。他演講分享宇宙演化，是如何透過自我組織，從無生命物質的分子，漸進轉變為生物和有思考能力的個體，強調化學在這個過程，所扮演的關鍵作用。

Jean-Marie Lehn指出，「科學是解開這個過程的關鍵」，同時提供將原子構建成愈來愈複雜分子的方法，同時探討了超分子化學的概念，了解如何控制複雜分子結構的形成。

法國知名微創手術訓練中心（IRCAD）體系總裁Jacques Marescaux 醫師，以創新的外科技術和手術方法而聞名，演講主題為「次世代微創機器人手術」，探討科技進步，如何應用於微創手術，並預示著自動化手術的概念。他提到三個重要的發展，包括虛擬3D影像、機器人技術和人工智慧。這些技術將革新外科手術，實現高度精確的解剖分析，個性化手術模擬，以及擴增現實和3D立體視覺的概念。

Jacques Marescaux說明，融入機器人技術的人工智慧，將在手術決策和手術過程管理方面，發揮關鍵作用，實現半自動和完全自動手術，引領外科醫學革命的來臨。

法國史特拉斯堡大學Michel Deneken校長，則對宗教和歷史有深刻理解，演講題目為「成功的大學之鑰」。聚焦於大學在社會變革中的角色，強調大學對地區經濟發展的重要性，突顯大學在推動社會進步和國際聲譽方面的重要使命。