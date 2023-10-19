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還要繼續繳費嗎？癌友籲 公布不合時宜保單

聯合報／ 記者林琮恩沈能元／台北報導
全癌連呼籲，金管會應檢討現行實支實付等相關保單，若實支實付保單往後都無法獲得理賠，那為何現在還要繼續繳費。圖／報系資料照
全癌連呼籲，金管會應檢討現行實支實付等相關保單，若實支實付保單往後都無法獲得理賠，那為何現在還要繼續繳費。圖／報系資料照

癌症希望基金會調查，近四成晚期癌症患者自費醫療費超過五十萬元。商業保險業者目前不願退讓，強調須符合「住院」條件才願意實支實付，台灣全癌症病友連線（全癌連）疾呼，商業保單未因應醫療科技與時俱進，政府應說明民眾「還要不要繼續繳費」？癌症希望基金會則倡議政府設立「健康補位險」，彌補不合時宜的商保。

根據財團法人保險事業發展中心統計，台灣約有七成的民眾購買商業健康保險，二○二一年平均每人有三點四六張保單。癌症希望基金會副執行長嚴必文說，現在的醫療險面臨年年調漲壓力，會讓很多年輕人都買不起，應透過政策介入成立「健康補位險」，比照學保、汽機車強制險，減少商業保險高達三成六的行政管理費用，減少的支出則補充給被保險人的理賠。

立法院下周二將召開「商保補健保」公聽會。全癌連秘書長齊秀惠說，全癌連將提出兩項訴求，一是針對住院實支實付理賠部分，健保署、金管會應有更寬容的解釋，不要讓病人每次都為了能不能獲得理賠，內心煎熬。

二是金管會應檢討現行實支實付相關保單。齊秀惠說，如果民眾現繳交實支實付保費，往後卻可能無法獲理賠，為何現在還要繼續繳費，相關單位應公布不合時宜的保單。

保險 癌症 健保

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保險業者與健保協商提2訴求 病團籲釋善意提高理賠成數

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