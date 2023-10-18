列車長遲到竟穿短褲上車執勤 台鐵：記過、調職懲處

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵172次列車長穿著短褲執勤，畫面被網友拍下po網，引發熱議。圖／取自臉書「靠北台鐵」
台鐵172次列車長穿著短褲執勤，畫面被網友拍下po網，引發熱議。圖／取自臉書「靠北台鐵」

台鐵一名高雄列車長今於172次自強號執勤時穿著短褲，畫面被網友拍下po網，引發討論。據了解，該名列車長因遲到改自其他站點接替，不料竟是穿著短褲出現，讓民眾看傻了眼。台鐵局表示，雖緊急更換值乘車長，未影響列車發車，但該名車長已嚴重影響服勤形象，將予以記過處分並調整職務。

台鐵一名高雄車長今執勤時穿著短褲引發熱議，台鐵局說明，該名列車長應在列車發車前1小時到潮州站備勤，但時間內人未出現，主管第一時間安排預備人力，再請該名脫班列車長從鳳山站上車接替，沒想到他竟穿著短褲就上車。

台鐵局表示，列車長都有配發制服，並須依相關服裝規定，經查該名車長值乘10月18日172次列車時服裝不整，經同仁通報後，內部緊急進行內部人員調度，於台南站更換其他車長，未影響列車發車。由於該名車長已嚴重影響服勤形象，將予以記過處分，並調整職務。

台鐵 短褲

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