27歲月薪35K小資女「存到第一個百萬」透露1項最艱難心路歷程

日前有一名女網友在論壇Dcard上以「月收35K的我，也存到人生第一個百萬了！」為題發文，她表示，在上個月終於存到人生中第一桶金啦！看到帳戶金額多一位數的心情「激動到很難形容」。

原PO透露，不知道大家小時候有沒有看過小資女孩向前衝，當時覺得存錢不用像女主角這樣省，直到工作之後才了解，在大環境下賺錢、存錢真的不容易，她現在月薪35K，有時好一點有40K，沒想到自己能在這種情況下存逾百萬元，於是想跟大家分享自己在存錢這條路上的心路歷程。

原PO表示，自己今年27歲，18歲就開始打工賺錢，19歲在銀行開戶時，有買了一張六年期的儲蓄險，22歲大學畢業時已存了快50萬，大約拿了40萬去買ETF穩定滾利息。至今工作快五年，換過兩份正職的工作，每個月會逼自己存1~1.5萬，假日的時候會去接百貨活動人員的工作。

原PO透露，因為自揹學貸還會給家裡錢，所以月存不多，一年僅存15萬上下，ETF放快五年，滾的配息大約13萬，目前還有持續投入，一樣放給它慢慢生利息。

原PO覺得自己在存錢這條路最艱難的地方，就是「要忍住花錢的慾望」，她覺得女孩子保養品及化妝品最噴錢，還好疫情3年省了蠻多的美妝費，因戴著口罩不用化妝。

原PO認為，想要忍住不花錢其實很簡單，就是把信用卡及網銀解掉只留金融卡，因身上錢不夠或買東西要轉帳，還要去按ATM會嫌麻煩，最後就會忍住不買，這個方法真的很有效！也希望大家都能順利存到第一個百萬或千萬。

貼文曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言，「恭喜存到人生第一捅金」、「恭喜，好好犒勞自己吧」、「很棒耶！繼續加油」、「妳真的好棒，好喜歡金錢觀念很好的人」、「真的很棒，也順便恭喜努力的姐」、「恭喜，我存到第一個100萬時也很高興，繼續往下一步邁進吧！」

不過，也有網友回應「佩服！我的月收等於我的月支出，帳戶金額沒超過六位數過」、「覺得學貸還好，反而是就學時期每個月的房租、生活費、機車分期影響比較大，羨慕大學四年生活費都有家庭幫忙負擔的人」、「住家裡有差，五年多花妳90萬在租房」。