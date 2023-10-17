巷弄長照據點也是溫馨咖啡館 提供諮詢、幫銀髮族慶生

據衛福部統計，2020年全台有3169間C級巷弄長照站，以現行長照2.0政策規畫，屬服務規模較小的長照據點。多數據點常給人較有距離感，或僅服務特定族群的印象，一般民眾若無特定需求多不會也不敢前往。不過，近期也陸續有長照據點結合咖啡館服務，如位於新北市永和區的長照咖啡館，讓民眾從日常生活中，對長照有更多認識。

新北永和長照咖啡館店長蔡伊婷表示，長照咖啡館同時結合C級巷弄長照據點，主要遇到的民眾有上課、喝咖啡、詢問長照3樣態。其中據點服務對象為健康及亞健康兩類長輩，除各式課程供長輩互動學習及外交流外，據點內也備有生理量測機器，插入健保卡或悠遊卡，可針對長輩的體溫、體重及BMI、血壓等進行測量紀錄。

蔡伊婷說，長輩無論健康與否，身體多少會有疾病，但可能自覺健康並未特別注意，因此每次上課前的生理量測，對協助監測長輩健康有一定重要性。若發現長輩血壓突飆高，或體重急遽下降，可及早把關讓家屬協助就醫與治療。

透過生理量測，可提醒長輩定時吃藥，讓長輩從拿藥、數藥到吞藥都自己來，達到減緩退化的效果。另避免長輩拿了藥卻不吃，造成醫療資源浪費。

民眾不懂撥1966 巷弄長照站成第一線諮詢窗口

身為長照據點，常有不少照顧者及家屬進門提問，蔡伊婷表示，許多民眾對長照不夠理解，例如，家屬劈頭問「長照據點有在幫請外勞嗎？」，這類個案十分常見，遇到時，她會詢問及評估是否在長照服務範圍內，若符合資格，將教導長照2.0使用及專線詢問方法；若不符長照資格，也會向家屬解釋為何不符合。

蔡伊婷指出，不只年輕族群不了解長照，多數長輩及照顧者也不大懂，讓不少須長照協助的家庭常直呼，「都不知道該怎麼申請，怎麼這麼麻煩？」，又或是撥打1966時，不知該如何提問。

蔡伊婷說，長照咖啡館的主要角色之一，就是協助家屬或主要照顧者準確提問，以及該備妥哪些資料申請等服務，並對長輩進行年齡、需求與是否正在住院進行評估。

針對社區內獨居長者，蔡伊婷表示，社會局列冊提供給里辦公處後，再將獨居長輩轉介至據點等單位。透過個管師協助進行初步家訪，了解獨居長輩的需要。身為長照咖啡館店長，在顧店與協助諮詢之餘，幫長輩舉辦聯合慶生等活動，一名在兒子過世後就沒過生日的獨居老奶奶因此感動落淚。

蔡伊婷指出，現在社會將邁入超高齡化，未來個管師人數可能遠比不上獨居長輩人數的成長，該如何協助長輩維持身體狀態，將成一大考驗。

0至100歲都歡迎 以咖啡館之姿推廣長照

蔡伊婷說，相較於住宿式機構與日照中心，據點功能旨在「延緩失能」。但若長輩狀態不建議待在據點，又不想至日照，經評估其實仍有機會待在據點，重點在盡量達到減輕照顧者壓力的同時，也兼顧長輩需求。

蔡伊婷表示，現在長照盼推「共好社區」概念，希望長照政策走向不分年齡、不限老弱族群，達到跨世代皆懂長照的目標。在長照政策的推行下，社區整體照顧服務體系的建構成未來發展的重點，像2023年新北市衛生局列出的社區C級巷弄長照站，數量就已達328家。

不過，蔡伊婷說，現在長照據點就像是博愛座，民眾知道，但卻不敢接觸，又或是認為唯有成為老弱族群才可使用，反而錯失讓大家了解長照的機會。長照咖啡館兼具咖啡館及C級據點的功能，讓長照的推廣既能更貼近民眾生活，也多了一些溫馨的氛圍。

蔡伊婷說，雖然招牌斗大的「長照」兩字掛在最前面，有時可能讓民眾不大敢進入，但長照咖啡館服務對象不限長輩，是「0至100歲都可以進來的場所」。因長照咖啡館除了長輩上課與休憩外，平時也有部分商務客或民眾，甚至成為保險業務喜愛的約談點。透過在喝飲料用餐，客人無論年紀還是職業，都能對長照有多一點認識。

蔡伊婷表示，除提供長輩課程及咖啡甜食等服務外，長照咖啡館也與新北市輔具中心合作，免費出借輔具給有需要的民眾。無論是家中長輩還是因車禍受傷的年輕人，只要有需要就可以借用，待康復後歸還即可。